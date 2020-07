Citroën C3 renovado a partir de 16.372 euros

O Outono arranca com a chegada do renovado Citroën C3 ao nosso país, alvo de uma revitalização estilística e tecnológica, quatro anos depois do seu lançamento.

Primeiros pontos a destacar? A reformulação de toda a parte frontal, inspirada no protótipo XPerience, destacando-se a grelha e os faróis em LED, que passam a ser série.

A renovação do design passa ainda pelos airbumps nas portas e pelo aumento do número de personalizações disponíveis. Há muito por onde escolher, entre três decorações distintas do tejadilho e outros tantos ambientes interiores, sem esquecer as jantes em liga leve, que podem ser de 16 ou 17 polegadas.

A Citroën tinha avançado com um novo nível de conforto interior e de condução no C3 agora revitalizado, e a promessa terá sido cumprida. O modelo passa agora a contar com bancos Advanced Comfort, com apoio de braços para o condutor.

Em termos tecnológicos, o modelo está equipado com sensores de ajuda ao estacionamento dianteiro, abertura de portas e arranque em modo "mãos livres", e assistência ao arranque em subidas.

Travagem de emergência activa, reconhecimento de sinais de trânsito, e comutação automática de máximos e médios, são outros dos sistemas incluídos.

O mercado português irá receber as variantes a gasolina 1.2 PureTech de 83 e 110 cv, e a gasóleo 1.5 Blue HDi com 100 cv de potência.

O PureTech de 83 cv e o Blue HDi têm acopladas caixas manuais de cinco (CMV) e seis velocidades (CMV6) enquanto o PureTech de 110 cv está equipado de série com uma transmissão automática (EAT6) de seis relações.

São quatro os níveis de equipamento, juntando-se às já conhecidas linhas Feel Pack, Shine e Shine Pack, a versão especial C-Series.

Citroën C3 1.2 PureTech (83 cv)

– Feel Pack (S&S e CVM): 16.372 euros

– C-Series (S&S e CVM): 17.172 euros

– Shine (S&S e CVM): 17.472 euros

Citroën C3 1.2 PureTech (110 cv)

– C-Series (S&S e CVM6): 18.372 euros

– Shine (S&S e CVM6): 18.672 euros

– Shine Pack (S&S e CVM6): 19.972 euros

– Shine (S&S e EAT6): 19.872 euros

– Shine Pack (S&S e EAT6): 21.172 euros

Citroën C3 1.5 Blue HDi (100 cv)

– Feel Pack (S&S e CVM): 20.972 euros

– C-Series (S&S e CVM): 21.772 euros

– Shine (S&S e CVM): 22.072 euros

– Shine Pack (S&S e CVM): 23.372 euros

