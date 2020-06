Citroën C-Series: C3 Aircross e C5 Aircross mais personalizados

A Citroën reforçou esta semana a sua oferta nos C3 e C5 Aircross, com o lançamento da edição especial C-Series.

Para o nosso país, os preços a nova edição especial variam entre 21.207 e 24.207 euros no primeiro modelo, e entre 32.187 e 38.667 euros no segundo.

Ar condicionado e limpa pára-brisas dianteiros automáticos, retrovisor interior electrocromático e assistência ao estacionamento traseiro são alguns dos elementos que ambos os modelos incluem de série.

A esses equipamentos que visam aumentar o conforto a bordo e simplificar a condução somam-se retrovisores exteriores eléctricos rebatíveis, e vidros dianteiros e traseiros eléctricos com função ‘one touch’.

Em termos de tecnologia, quer o C3 Aircross, quer o C5 Aircross contam com o sistemas de conectividade Citroën Connect Nav, Citroën Connect Box e Mirror Screen, compatíveis com Android Auto e Apple CarPlay.

Cores e acabamentos específicos relevam a edição especial C-Series com um logótipo distintivo em relevo nas laterais da carroçaria, e uma etiqueta identificativa nas partes laterais interiores de ambos os bancos da frente.

O C5 Aircross conta ainda com o símbolo nas embaladeiras das portas da frente para maior distinção.

Quanto às cores, ambos os modelos estreiam-se com detalhes em Deep Red Anodizado no contorno dos faróis e nos AirBump, e nas entradas de ar do pára-choques dianteiro.

A mesma tonalidade está ainda presente, no C3 Aircross, nas coberturas dos retrovisores exteriores, e, no C5 Aircross, nas bases das barras de tejadilho.

A distinção prossegue no habitáculo, com o tom vermelho inserido na barra horizontal dos encostos dos bancos da frente e nas costuras dos tapetes, conjugado com uma guarnição original dos revestimentos das portas.

Ambos os SUV contam com jantes de liga leve diamantadas Matrix, de 16 polegadas, e tejadilho em preto Perla Nera nas carroçarias pintadas em cinzento artense, cinzento platinum e branco natural.