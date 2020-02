A Citroën acaba de mostrar em Paris o AMI, o seu primeiro modelo 100% eléctrico e um veículo que promete revolucionar a mobilidade eléctrica nas cidades. Nós já o vimos de perto e contamos-lhe tudo o que precisa de saber.

Com capacidade para duas pessoas e sem necessidade de carta de condução desde os 16 anos (tal como para os quadriciclos ligeiros), o AMI tem 2,41 metros de comprimento e vai comercializar-se exclusivamente online (com entrega em casa), estando disponível para particulares e para frotas de "car sharing", sendo que este serviço em Portugal ficará a cargo da Free2Move.

Citroën AMI, o eléctrico que pode ser conduzido sem carta de carro

Descrito como a marca francesa como um "objecto de mobilidade", o AMI conta com uma estrutura em plástico e recupera componentes já usados em outros modelos da Citroën.

Com apenas 485 quilos, o AMI conta com uma bateria de 5,5 kWh que lhe oferece uma autonomia de até 70 quilómetros, um registo que a marca acredita ser suficiente para os desafios urbanos. Com recurso a uma tomada doméstica é possível recuperar a totalidade da carga da bateria em 3 horas.

A Citroën reivindica consumos médios de 6 kWh, com picos de 9 kWh durante as acelerações mais fortes, quando tentar explorar a velocidade máxima de 45 km/h.

Construído na unidade de produção do Grupo PSA em Kenitra, em Marrocos, o AMI vai chegar ao mercado europeu em Junho, com preços a começar nos 6900 euros, em França, ou 26 cêntimos por minuto em regime de "car sharing", um preço que o deixa muito próximo das scooters eléctricas partilhadas que têm vindo a invadir as principais capitais europeias.

Quanto ao mercado português, a chegada do AMI só está prevista para o próximo mês de Novembro, ainda sem preços confirmados.