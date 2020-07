Depois de ter mostrado as primeiras imagens há umas semanas, a Citroën acaba de apresentar ao mundo o novo C4, que também chega com uma variante totalmente eléctrica, denominada ë-C4.

O novo C4 substituiu assim o C4 Cactus, ainda que mantenha o mesmo visual de crossover. Porém, adoptou a nova linguagem de estilo da marca gaulesa, onde se destaca a assinatura luminosa dianteira em "V", tal como já tínhamos visto no renovado Citroën C3.

Também a secção traseira é totalmente nova, com a assinatura luminosa agressiva a combinar na perfeição com a linha de tejadilho desportiva, ao estilo coupé, que termina com um ligeiro spoiler.

Interior minimalista

Mas se o design exterior é atrevido, feito para agradar às famílias mais jovens, o interior assume-se como uma proposta de linhas minimalistas e recheada de tecnologia. Prova disso são os dois enormes ecrãs que surgem em frente ao condutor, com o painel central ultrafino a ter 10 polegadas.

Com 4360 mm de comprimento, 2670 mm de distância entre-eixos, 1800 mm de largura e 1525 mm de altura, o novo C4 garante cotas de habitabilidade muito satisfatórias, ao mesmo tempo que oferece uma bagageira com 380 litros de capacidade.

Conforto acima de tudo…

Respeitando as tradições da marca francesa, o novo C4 conta com bancos Advanced Comfort, pensados para garantir o maior conforto possível, e com as "Progressive Hydraulic Cushions" (batentes hidráulicos progressivos).

Tudo o que precisa saber sobre os novos Citroën C4 e ë-C4

Motores para todos os gostos

Quanto aos motores, há opções para todos os gostos, tal como as restantes marcas do Grupo PSA 8com excepção da DS) já nos têm vindo a habituar. O novo Citroën C4 é oferecido com versões Diesel, a gasolina e até uma variante eléctrica (já lá vamos).

Entre a oferta Diesel destaca-se o BlueHDi 110 e o BlueHDi, com 110 e 130 cv de potência, respectivamente. O primeiro forma equipa com uma caixa manual de seis velocidades, ao passo que o segundo, mais potente, surge associado a uma caixa automática de oito relações.

Já a oferta a gasolina assenta nos PureTech 100 e PureTech 130, com 100 e 130 cv e caixa manual de seis velocidades, e PureTech 130 e PureTech 155, com 130 e 155 cv com caixa automática de oito relações.

E a versão totalmente eléctrica?

Esta é, talvez, a maior novidade deste modelo, que agora conta com uma versão ë-C4 totalmente eléctrica. Equipada com um motor eléctrico de 100 kW, o equivalente a 136 cv, alimentado por uma bateria com 50 kWh de capacidade, o novo eléctrico da marca francesa apresenta-se com uma autonomia de 350 quilómetros, de acordo com o ciclo WLTP.

Mas sempre que se fala de eléctricos, a grande questão é o tempo que as baterias demoram a carregar. Com este ë-C4 não é diferente e podemos já dizer-lhe que numa tomada doméstica convencional são necessárias mais de 24 horas, número que desce paras as 15 horas com uma tomada reforçada de 16 A (Green’up Legrand) e para as 7h30min com uma Walbox de 32 A em sistema monofásico.

Por fim, num posto de carregamento rápido de 100 kW, é possível carregar a bateria até aos 80% em apenas 30 minutos, sendo possível recuperar uma média de 10 km de autonomia por minuto.

Outro dos grandes argumentos do novo C4 diz respeito à segurança, já que a Citroën propõe 20 sistemas de segurança e de auxílio à condução. Neste último capítulo, destaca-se a ajuda ao estacionamento lateral, a câmara de marcha-atrás e o sistema de ajuda aos arranques em subida. Já no campo da segurança aquilo que mais salta à vista é o sistema de travagem de emergência, o cruise control adaptativo com função Stop & Go, o alerta activo de transposição de faixa e o sistema de vigilância do ângulo morto.

Quando chega a Portugal e quanto vai custar?

O novo Citroën C4 chega a Portugal no próximo mês de Dezembro, mas as encomendas abrem bem antes, durante o Verão. Quanto aos preços, ainda não foram anunciados.