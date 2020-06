Novo Citroën C4 ganha versão 100% eléctrica

A apresentação oficial será apenas a 30 de Junho, mas a Citroën decidiu abrir o apetite ao revelar as primeiras imagens dos novos C4 e ë-C4 100% Ëlectric.

Primeiras impressões? A berlina compacta tem uma aparência mais convencional quando comparado com o C4 Cactus, fazendo uma "ponte" feliz entre os ‘hatchbacks’ e os SUVs mais tradicionais.

Disponível nas versões a gasolina e gasóleo, é na variante eléctrica que incidem todas as atenções.

Sem revelar a sua potência, muito provavelmente terá uma autonomia a rondar os 320 quilómetros, neste que é o quinto capítulo da marca francesa na electrificação dos seus modelos, após o C5 Aircross Hybrid, Ami, ë-Jumpy e ë-SpaceTourer.

O novo C4, assim como a sua variante totalmente eléctrica, incorporam, na sua génese, o programa Citroën Advanced Comfort.

O conforto em andamento é assegurado por uma suspensão com batentes hidráulicos progressivos, e pelos bancos Advanced Comfort, reforçados por um habitáculo "brilhante e suave", nas palavras da marca.

Essas qualidades serão amplificadas no ë-C4 100% Ëlectric, graças à sua operação silenciosa, suavidade e sensações de condução.

No último dia de Junho saber-se-á em definitivo as motorizações e os níveis de equipamento do novo C4.

