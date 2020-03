Carlos Tavares eleito personalidade mundial de 2020

Carlos Tavares foi eleito esta terça-feira pelos 86 jurados de 24 países que fazem parte do júri que irá eleger, a 4 de Abril, em Nova Iorque, o Carro Mundial do Ano 2020.

O presidente do grupo PSA (Peugeot, Citroën e DS Automobiles) sucede a Sergio Marchionne, presidente da Ferrari, como a personalidade mundial do ano do sector automóvel.

Em causa, na atribuição do galardão, esteve o papel decisivo do executivo português para o grupo francês regressar aos lucros, já com a Opel no seu seio, e na sua consolidação a nível mundial.

O destaque vai igualmente para o trabalho desenvolvido com vista à fusão da PSA com a Fiat Fiat Chrysler Automobiles (FCA), que irá dar origem ao quarto maior grupo automóvel do mundo.

A estratégia colocada no terreno para a electrificação das gamas que compõem as marcas do grupo PSA também mereceu especial realce.

Estava previsto que Carlos Tavares recebesse o galardão a 4 de Abril, dia em que deveria abrir as portas o Salão Automóvel de Nova Iorque

Todavia, a expansão do surto do novo Coronavírus nos Estados Unidos, à semelhança do que está a acontecer em todo o planeta, obrigou a adiar o evento para Agosto, não tendo ficado definido a data e o local de entrega do prémio.

