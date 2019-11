No ano em que cumpre 208 anos de história, a Peugeot renovou por completo o 208 e prepara-se para atacar o segmento B, um dos mais competitivos do mercado.

Numa altura em que rivais como o Opel Corsa e o Renault Clio também se renovaram, a marca do leão não quis perder tempo e espaço nesta corrida e lançou o 208 no mercado com três motorizações distintas: gasolina, diesel e… electricidade! Esta última é uma variante inédita neste modelo e só é possível graças à plataforma modular EMP2, concebida de raiz para acolher todas estas energias.

Guiámos as versões com motor térmico e já lhe contámos todos os detalhes AQUI. Mas a versão eléctrica, denominada e-208, é tão importante e distinta que optámos por escrever um ensaio distinto que poderá ler abaixo.

Guiámos o Peugeot e-208 eléctrico com 340 km de autonomia

Quando chega ao mercado e quanto vai custar?

Disponível em quatro níveis de equipamento distintos (ACTIVE, ALLURE, GT LINE E GT), o novo e-208 já está disponível para encomenda nos concessionários da marca do leão, mas as primeiras unidades só vão chegar ao mercado em Janeiro do próximo ano, com preços a começar nos 32.150 euros, para a versão ACTIVE. Veja a tabela de preços completa abaixo.

Que potência temos disponível e qual a autonomia anunciada?

O Peugeot e-208 assenta num sistema propulsor eléctrico que combina uma bateria de 50 kWh de capacidade com um motor que produz o equivalente a 136 cv de potência e 260 Nm de binário máximo, disponíveis, como sempre acontece neste tipo de veículos, de modo instantâneo.

De acordo com o protocolo de homologação WLTP, a marca francesa reivindica uma autonomia eléctrica de 340 quilómetros, um número que garante tranquilidade aos utilizadores que o pretendem usar em ambiente urbano e que o coloca ao nível de rivais como o novo Opel Corsa-e.

A bateria deste Peugeot e-208 conta com uma garantia de 8 anos ou 160 mil quilómetros para 70% da capacidade da carga, sendo que esta garantia se mantém válida em caso de revenda do veículo ou na compra de um carro usado. Além disso, a marca disponibiliza ainda um serviço "Serenity" que permite que seja solicitado um certificado de capacidade da bateria, facilitando assim a revenda do automóvel.

O novo Peugeot e-208 pode ser carregado de três modos distintos:

Com recurso a uma tomada doméstica são necessárias 16 horas para repor a totalidade da capacidade da bateria do novo Peugeot 208 eléctrico;

são necessárias 16 horas para repor a totalidade da capacidade da bateria do novo Peugeot 208 eléctrico; Em modo trifásico (11 kW) e com recurso a uma Wall Box , é possível completar um carregamento em 5h15min. Em modo monofásico (7,4 kW) este número sobe para as 7h30min;

(11 kW) e com recurso a uma , é possível completar um carregamento em 5h15min. Em modo (7,4 kW) este número sobe para as 7h30min; Numa tomada pública dedicada o Peugeot e-208 suporta carregadores de até 100 kW, sendo que neste caso é possível obter uma carga de 80% em apenas 30 minutos.

Três modos de condução disponíveis

O novo Peugeot e-208 conta com três modos de condução disponíveis: NORMAL, ECO e SPORT.

Como não podia deixar de ser, o modo "NORMAL" maximiza o conforto e é o mais adequado para a utilização do dia-a-dia. Por outro lado, o modo "ECO" dá prioridade absoluta à optimização da autonomia, ao passo que o modo "SPORT" está pensado para aqueles que querem ter acesso a todo o potencial do sistema propulsor eléctrico e, como tal, conta com uma afinação que lhe vai permitir aumentar as sensações de dinamismo ao volante.

Esta mudança de comportamento foi notória quando assumimos o volante deste 208 eléctrico, sendo que no modo "SPORT" não sentimos grandes diferenças de "andamento" e de comportamento para a mais potente das versões com motor térmico, o bloco 1.2 PureTech a gasolina com 130 cv.

A partir da alavanca das mudanças é ainda possível aceder a dois modos de recuperação de energia. O modo "DRIVE", designado com um "D", garante uma recuperação semelhante à de um veículo com motorização térmica. Por outro lado, o modo "BRAKE", designado com um "B", gera maiores desacelerações sempre que se levanta o pé do acelerador.

Quais as sensações ao volante?

Com a excepção da ausência de ruídos e de vibrações, não encontrámos grandes diferenças entre este e-208 e o mais potente dos 208 com motor a combustão, e esse é o maior elogio que lhe podemos fazer.

A suspensão e o chassis contam com uma afinação específica para esta versão e isso disfarça na perfeição o facto deste modelo pesar mais 300 quilos do que o mais pesado dos outros 208. Em estrada isso quase nunca se nota, muito por culpa do "punch" do motor eléctrico, que tem sempre todo o binário disponível, e do baixo centro de gravidade conseguido com a colocação das baterias sob o piso do habitáculo.

No exercício dos 0 aos 100 km/h este 208 eléctrico é o mais rápido de todos os 208, já que precisa de apenas 8,1 segundos para o cumprir, contra os 8,7 segundos da versão a gasolina com motor 1.2 PureTech com 130 cv. Ainda assim, tem uma velocidade máxima limitada aos 150 km/h, um limite electrónico pensado para ajudar a preservar a autonomia.

Volume de carga e espaço do habitáculo mantêm-se

Apesar do enorme pack de baterias que alimenta este Peugeot e-208, o espaço no habitáculo e o volume de carga na bagageira mantiveram-se inalterados face às versões com motor a combustão. Isso deve-se ao posicionamento das baterias, por baixo do habitáculo, e ao facto desta plataforma modular ter sido pensada, desde o início, para servir de base a diferentes modelos com motorizações de combustão e eléctricas.

Assim sendo, o Peugeot e-208 mantém os 265 litros de capacidade da bagageira anunciados para a restante gama.

Disponível com quatro níveis de equipamento distintos, a versão GT é a que mais se destaca, já que é exclusiva do Peugeot 208 eléctrico e acrescenta jantes de 17 polegadas de desenho exclusivo, uma grelha frontal GT na cor da carroçaria, bancos em Alcantara e couro com pespontos em azul e verde, ecrã central de 10 polegadas, acesso e arranque mãos-livres e sistema activo de vigilância de ângulo morto.

Por comparação com a versão GT LINE, quem optar pela versão GT terá de pagar mais 2400 euros. Nunca é fácil justificar esta escolha, até porque depende (e muito!) do gosto de cada um, mas quem puder fazer este esforço não se vai arrepender.

Tabela de preços completa:

ACTIVE ALLURE GT LINE GT e-208 32.150 € 33.350 € 35.250 € 37.650 €

Nota: Os clientes particulares que resolverem adquirir um Peugeot e-208 vão receber de oferta uma Wall Box de 7,4 kWh.



