Fiat Chrysler e PSA Peugeot: fusão confirmada

A Fiat Chrysler e a PSA Peugeot anunciaram esta quarta-feira a fusão de ambos os grupos automóveis, e a nomeação do português Carlos Tavares como CEO da nova empresa.

A multinacional constitui-se como o quarto maior fabricante de automóveis mundial, com vendas anuais de 8,7 milhões de unidades, e receitas em redor dos 170 mil milhões de euros.

A Fiat Chrysler Automobiles e a PSA Peugeot referem que os seus conselhos de administração assinaram um acordo vinculativo para fundir os dois fabricantes de automóveis, com participações de 50 por cento de cada uma das companhias.

Numa declaração conjunta, as empresas informaram os mercados que o novo grupo será liderado pelo CEO da PSA, Carlos Tavares, cabendo o cargo de chairman a John Elkann, presidente da Fiat Chrysler.

As empresas consideram que a fusão irá posicionar o grupo agora formado num novo patamar, para "aproveitar com sucesso as oportunidades apresentadas na nova era da mobilidade sustentável."

Para além da criação de um negócio diversificado para os principais mercados onde ambas as multinacionais já actuavam – Europa, América do Norte e América Latina – o negócio será também uma oportunidade para reformular estratégias para outras regiões do globo

A fusão proporcionará sinergias anuais estimadas de 3,7 mil milhões de euros sem o encerramento de qualquer fábrica da Fiat Chrysler e PSA Peugeot, esperando-se que os meios libertos pela actividade sejam positivos já no primeiro ano de actividade do novo grupo.

A conclusão da fusão negócio, que deverá ocorrer nos próximos 12 a 15 meses, está ainda sujeita à aprovação pelos accionistas de ambos os grupos, e à satisfação das leis anti-monopólio, entre outros requisitos legais.

