Volkswagen ID. Space Vizzion chega em 2021

"Até agora, com a nossa gama ID., mostrámos até onde podemos ir com os veículos eléctricos em cada uma das suas categorias. Com a ID. Space Vizzion, criámos um novo segmento 100% eléctrico."

Claro e directo, Klaus Bischoff, responsável pelo departamento de design da Volkswagen, confirmou a entrada em produção, já em 2021, da carrinha totalmente electrificada saída do protótipo revelado no início do ano passado.

A ID. Space Vizzion, do qual ainda só se conhecem as imagens estilizadas – pode vê-las neste artigo ao lado do concept coupé –, é anunciada como a carrinha do futuro pela marca germânica, combinando as características aerodinâmicas de um Gran Turismo com o espaço disponibilizado por um SUV.

O modelo será construído sobre a plataforma modular MEB desenvolvida pela Volkswagen para os modelos do grupo, como já é exemplo o ID.3. É ambição da marca que a ID. Space Vizzion consiga uma autonomia de 590 quilómetros segundo a norma WLTP.

A Volkswagen reivindica um "cockpit completamente digitalizado" e a utilização de materiais sustentáveis, como o AppleSkin, uma "pele" artificial obtida parcialmente a partir de matéria residual saída da produção de sumo de maçã (?!).

Embora a ID. Space Vizzion seja ainda avançada como um estudo futurístico, ela será uma realidade. No final de 2021 sairão as primeiras unidades da linha de montagem para os mercados europeu, norte-americano e chinês.

A concept wagon será revelada a 19 de Novembro no Petersen Automotive Museum, em Los Angeles, ao lado de quatro outros protótipos baseados na plataforma MEB: os crossovers ID. Crozz e ID. Roomzz, o furgão ID. Buzz Cargo e o 'fora-de-estrada' ID. Buggy.

O ID.3, que já está em produção, foi o primeiro modelo 100% eléctrico da marca construído sobre esta plataforma modular. Segue-se agora o SUV ID.4.

