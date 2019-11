Produção do VW ID.3 em Zwickau já arrancou

Muita pompa e alguma circunstância marcaram este segunda-feira o arranque da produção do Volkswagen ID.3 na fábrica alemã de Zwickau.

Das linhas de montagem de Zwickau irão sair, já no próximo ano, cerca de 100 mil carros 100% eléctricos, subindo para 330 mil unidades em 2021, num investimento que deverá atingir os 1,2 mil milhões de euros.

Angela Merkel, primeira ministra da Alemanha esteve presente na cerimónia, demonstrando o apoio total do governo num projecto que será peça-chave no futuro do grupo automóvel alemão.

O Volkswagen ID.3 estará disponível com três baterias distintas, com a mais pequena, de 45 kWh, a garantir uma autonomia de 330 quilómetros.

A segunda, de 58 kWh, irá oferecer 420 quilómetros entre cargas, enquanto a mais potente terá 77 kWh de capacidade para uma autonomia de 550 quilómetros.

O Volkswagen ID.3 deverá estar disponível no nosso país a partir da Primavera do próximo ano, com preços a partir de 30.500 euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?