Volkswagen ID.4: primeiras imagens reveladas na China

Menos de dois meses passados sobre a estreia mundial do 100% eléctrico ID.3 no Salão Automóvel de Frankfurt, a Volkswagen reforça, com o ID.4, o ataque ao mundo automóvel electrificado.

O crossover, revelado este fim-de-semana em Guangzhou, na China (e que ainda não tem designação definitiva), reflecte umas linhas fortemente influenciadas pelo ID. Crozz apresentado há dois anos no Salão Automóvel de Xangai.

De acordo com os responsáveis da marca, o novo SUV, que poderá entrar em produção em 2022, será uma das principais apostas na ofensiva que a Volkswagen irá fazer nos Estados Unidos e na Europa.

Se o modelo seguir as medidas do ID. Crozz, é muito provável que venha a ter um comprimento de 4625 mm para 1891 mm de largura e 1609 mm de altura, enquanto a distância entre eixos poderá ser de 2773 mm.

Em termos tecnológicos, o modelo deverá empregar a mesma arquitectura MEB que irá sustentar toda a gama de veículos eléctricos da Volkswagen, Skoda e Seat, partilhando inúmeros elementos com o novo ID.3.

Nesse sentido, é previsível que o ID.4 incorpore dois motores eléctricos para cada eixo, ao contrário do ID.3, que apenas possui um propulsor para accionar as rodas traseiras.

Ainda tendo como apoio o ID. Crozz, o motor eléctrico dianteiro poderá oferecer 102 cv e 140 Nm, enquanto a unidade traseira poderá disponibilizar 204 cv e 309 Nm.

A potência combinada de ambos os propulsores poderá atingir 306 cv e 450 Nm, alimentados por uma bateria de iões de lítio de 83 kWh, para uma autonomia em redor dos 500 quilómetros.

No que à estética diz respeito, o ID.4 apresenta uma dianteira em tudo semelhante ao ID.3, com faróis LED que enfatizam a largura do modelo, complementados por um pára-choques em tom agressivo mas "recortado" de maneira a reduzir o seu impacto visual.

A estrutura das portas sofreu também algumas alterações em relação ao ID. Crozz, bem visível nos puxadores, e em toda a superfície vidrada que forma o habitáculo, que se afigura maior do que o do Volkswagen Tiguan.

