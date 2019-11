Evolução do Volkswagen ID. Vizzion revelado na Califórnia

É mais um passo estratégico da marca para se tornar o principal fabricante de veículos electrificados a nível mundial, depois da estreia do ID.3 no Salão Automóvel de Frankfurt.

O Petersen Automotive Museum, em Los Angeles, foi o espaço escolhido pelo construtor germânico para revelar a evolução do ID. Vizzion, o protótipo 100% eléctrico estreado em 2018 no Salão Automóvel de Genebra.

A apresentação do concept car do construtor germânico, a 19 de Novembro, tem como pano de fundo a exposição 'Construindo um Futuro Eléctrico', que abre as portas ao público no dia seguinte naquele museu

Distribuída por cinco salas, a exposição terá a plataforma MEB da Volkswagen como figura principal. Além de mostrar os passos evolutivos do projecto, será igualmente destacada a sua flexibilidade para suportar os futuros modelos eléctricos da marca.

Outros quatro protótipos, desenvolvidos segundo o conceito ID., serão colocados à disposição do público através de experiências físicas e virtuais, de maneira a apreender toda a tecnologia neles envolvidos.

