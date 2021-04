Mercedes EQ Lounge na Nazaré promove neutralidade carbónica

Para o Dia Mundial da Terra que se celebra esta quinta-feira, a Nazaré conta com uma nova infra-estrutura 100% sustentável, que tem o surfista Garrett McNamara como um dos seus principais promotores.

O Mercedes EQ Lounge, que se insere na estratégia de neutralidade carbónica que a marca alemã quer atingir com o plano Ambition 2039, irá apoiar os surfistas que acorrem às ondas gigantes da Praia do Norte.

"O que fazemos hoje terá um forte impacto na gerações futuras", sublinhou esta quarta-feira Holger Marquardt, presidente da Mercedes-Benz Portugal na apresentação. "E ter os surfistas a falar sobre a sustentabilidade ambiental é muito importante para nós".

Fim às emissões poluentes

A estratégia Ambition 2039, que visa a neutralidade carbónica dos produtos da marca naquela data, incide em seis áreas, como a proteção ambiental, o uso responsável de recursos, e a oferta de soluções sustentáveis de locomoção na cidade.

Segurança na mobilidade, através de sistemas de condução autónoma e apoio ao condutor, proteção de dados num mundo cada vez mais digitalizado, e respeito pelos direitos humanos são os outros alvos a atingir.

Com a submarca EQ, a Mercedes quer que um quarto das suas vendas automóveis, em 2025, sejam veículos elétricos e híbridos plug-in, e chegar a metade até ao final desta década.



Esse objetivo está a ser consolidado com os modelos EQA, EQS, EQB e EQE, estando ainda previstos a apresentação mundial de mais três "elétricos" e 30 versões hibridizadas até ao final do ano.





Curiosamente, no nosso país, a Mercedes já é líder nos modelos híbridos plug-in, com 3.354 unidades vendidas em 2020.

E, segundo Jorge Aguiar, director de comunicação da insígnia alemã, 49% das encomendas para este ano são modelos com aquela tecnologia.

"As mudanças climáticas, as novas tendências demográficas, a crescente falta de recursos e a digitalização obrigam-nos cada vez mais a evoluir e a mudar", acrescentou Holger Marquardt.

"É necessária uma acção sustentável no nosso negócio de mobilidade. E a entrada nessa nova era será marcada por uma cadeia de criação de valor "neutra no nível de emissões poluentes" mas também economicamente viável.

Educar os mais jovens

Garrett McNamara, embaixador da marca alemã que bateu na Nazaré o recorde mundial da maior onda surfada, destacou o impacto ambiental que o Mercedes EQ Lounge irá ter nos mais jovens.





O espaço localizado junto ao porto da Nazaré foi reconstruído com a reutilização e reciclagem de diversos materiais.

"Recuperámos, inclusivamente, algumas madeiras que arderam no pinhal de Leiria em 2017", sublinhou Jorge Aguiar.

A auto-sustentabilidade do EQ Lounge é assegurada por painéis fotovoltaicos, com a energia a ser acumulada em baterias em fim de vida dos primeiros modelos do Mercedes Classe B 100% eléctrico.

Com características multifuncionais, o espaço pode receber no seu interior eventos exclusivos da marca para 12 a 50 pessoas, ou até 500 pessoas no exterior.

A área envolvente, que dispõe de quatro postos de carregamento de carros eléctricos, será requalificada com os trabalhos de diversos artistas a partir da reutilização de materiais recolhidos no lixo.





Será igualmente criado um museu dedicado a Garrett McNamara, centrado no percurso que o surfista e a marca têm realizado nos últimos dez anos.

"Quero ser lembrado como um eco-guerreiro sustentável", sublinhou o atleta em directo a partir do Havai, afirmando-se entusiasmado com o projecto, e o papel que poderá ter na sensibilização dos mais jovens para as questões ambientais.

O EQ Lounge está também aberto à comunidade local, para acolher iniciativas, debates e eventos que tenham a sustentabilidade ambiental como objecto, para além de acções promocionais da marca germânica.

E não está excluída a criação de outros espaços semelhantes no nosso país, embora Holger Marquardt deseje ver os primeiros resultados do EQ Lounge antes de dar esse passo.

