Fórmula 1: 'safety cars' GT R e C63 S da Mercedes-AMG têm novas cores

Já são conhecidas as novas cores dos safety cars que a Mercedes-AMG irá levar para as pistas da nova época do Mundial de Fórmula 1.

Quer o GT R, quer a carrinha de emergência médica C63 S Estate, apresentam-se com uma nova pintura vermelha, característica da marca alemã, estando em evidência o logótipo CrowdStrike, que é também o parceiro da equipa Mercedes-AMG Petronas F1.

O Mercedes-AMG GT R estreia-se a 18 de Abril no circuito italiano de Imola, onde irá correr-se o Grande Prémio de São Marino, com o Aston Martin Vantage a ser o safety car no Grande Prémio do Bahrain a 28 de Março, primeira prova do campeonato.

Ao volante do GT R estará Bernd Maylander, embaixador da AMG e instrutor da Driving Academy.

O super carro apresenta-se equipado com o pacote AMG Track, com protecção anti-capotamento e travões cerâmicos, não tem quaisquer alterações mecânicas.

Significa isso que a alimentá-lo está o bloco V8 biturbo de 4.0 litros, capaz de debitar 585 cv de potência e 670 Nm de binário.

Os 0 aos 100 km/hora são cumpridos em 3,6 segundos para uma velocidade máxima de 318 km/hora.

Já o Mercedes-AMG C63 S Estate, com o mesmo motor mas com 510 cv e 700 Nm, chega aos 100 km/hora em 4,1 segundos.

Ambos os super modelos dispõem de dois ecrãs adicionais, com o primeiro a transmitir a corrida que os telespectadores acompanham na televisão. O segundo ecrã mostra, em gráfico, a posição actual dos carros em pista.

