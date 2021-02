Duas semanas depois de ter sido anunciado, está já disponível para encomenda o novo SUV compacto eléctrico da Mercedes.





Já há preços para o novo 'eléctrico' Mercedes EQA; saiba quanto custa

O EQA 250 é a versão de lançamento no mercado nacional, equipado com uma bateria de 66,5 kWh de iões de lítio para alimentar o motor eléctrico de 140 kW (190 cv) e 375 Nm.

O crossover, com uma autonomia até 426 quilómetros de acordo com o ciclo WLTP, consegue num carregamento ultra-rápido de 30 minutos recuperar mais de 300 quilómetros para prosseguir a viagem.

As acelerações estão ao nível de um modelo com estas características, demorando 8,9 segundos a atingir os 100 km/hora para uma velocidade máxima de 160 km/hora electronicamente limitada.

A gama irá contar com outras versões, com potências até 272 cv, e uma variante AMG com dois motores eléctricos e tracção às quatro rodas.

O Mercedes EQA, na sua versão de lançamento, é proposto a partir de 53.750 euros.

