Já não há: GMC Hummer EV esgota em dez minutos!

Esgotou em apenas dez minutos o novíssimo GMC Hummer EV Edition 1 mal as encomendas abriram esta quarta-feira no portal electrónico da marca.

E nem o preço-base em que foi colocado no mercado americano (pouco mais de 95 mil euros) assustou os pretendentes.

A marca não avançou com o número de exemplares que espera fabricar, mas afirma que tem uma lista de espera de milhares de potenciais compradores no novo ‘todo o terreno’ eléctrico.

As primeiras entregas do First Edition estão previstas para o final do próximo ano enquanto a versão EV3X só chegará ao mercado no Outono de 2022, com um preço a rondar os 84.500 euros.

