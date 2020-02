Nikola Badger: um "mauzão" a hidrogénio para bater a Tesla Cybertruck

Depois da GMC Hummer, da Ford F-150 e da Rivian R1T terem declarado "guerra" à Cybertruck da Tesla, surge agora a Nikola Motors com uma Badger que promete fazer estrondo no mundo das pickups 100% eléctricas.

Ainda sem data prevista de lançamento, a Nikola Badger é proposta com 5.890 mm de comprimento por 2.180 mm de largura e uma altura de 1.870 mm.

Principal diferença em relação aos seus rivais? Sob a carroçaria desta carrinha de caixa aberta com tracção integral estará uma bateria eléctrica de 160 kWh, conjugada com uma pilha de combustível de hidrogénio de 120 kW!

As características técnicas são daquelas que nos fazem salivar em seco: até 920 cv de potência e 1330 Nm de binário, que a fazem chegar dos 0 aos 100 km/hora em três segundos.

A autonomia será superior a 960 quilómetros, dividida ao meio pela bateria eléctrica e pela pilha de combustível de hidrogénio, enquanto a sua capacidade de reboque andará em redor dos 3.630 quilos

'Heavy D' Sparks, um dos protagonistas do reality show Diesel Brothers, transmitido no nosso país pelo Discovery Channel, fez uma aliança com a Nikola Motors para projectar, construir e testar a Badger em ambiente real.

Os milhões de telespectadores que seguem a série televisiva factual poderão acompanhar todo o processo de desenvolvimento da pickup até à sua fase de produção.

É objectivo da empresa construir a sua própria rede de estações de abastecimento de hidrogénio, embora seja um enorme desafio face ao investimento financeiro necessário.



Talvez por isso a sua principal missão, neste momento, seja procurar investidores para levar em frente ambos os projectos.

Em questão está igualmente o preço a que a carrinha chegará às mãos dos potenciais clientes. Especialistas avançam com valores entre os 55 mil e os 83 mil euros, bem acima dos 36.800 euros pedidos pela Tesla Cybertruck e os 63.640 euros previstos pela Rivian R1T.

Se é verdade que só em Setembro se deverá saber mais sobre o andamento deste projecto, a empresa prepara-se para levar a cabo a parceria firmada com a Iveco para construir o Nikola TRE. A produção do camião 100% eléctrico está prevista para arrancar na Alemanha durante o primeiro trimestre de 2021.

