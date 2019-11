Nova Tesla Cybertruck parece obra de ficção científica

Tal como prometido, Elon Musk apresentou ao mundo a tão aguardada "pick-up" eléctrica da Tesla, a Cybertruck. Diferente de tudo o que alguma vez vimos, este modelo parece saído de um filme de ficção científica, mas é real e vai começar a ser produzida dentro de dois anos, no final de 2021.

A apresentação decorreu esta quinta-feira à noite, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e não deixou ninguém indiferente. Se há quem ache que o design é futurista e inovador, também já se ouvem vozes que apelidam esta Cybertruck de uma "pick-up" com um ar básico e inacabado.

Nova Tesla Cybertruck é obra de ficção científica

As linhas geométricas deste modelo farão com que dificilmente se torne num modelo unânime, dando origem a opiniões muito divididas. Mas num mercado dominado por "best-sellers" como a Ford F-150, a Ram Pick-Up ou a Chevrolet Silverado, a Tesla quis apostar na diferença. E se isso se faz sentir ao nível da imagem, também se nota no "esqueleto", já que ao contrário das suas rivais "old-school", esta Cybertruck não recorre a um chassis de longarinas e travessas.

Musk e a sua equipa optaram por apostar numa construção monobloco e numa carroçaria feita em aço inoxidável muito resistente. E para provar a resistência deste material nada melhor que uma… marreta! Sim, leu bem, para demonstrar a resistência do "exo-esqueleto" da Cybertruck a Tesla optou por lhe dar umas quantas "marretadas" (vídeo abaixo).

Os resultados foram surpreendentes e não se ficaram por aqui, com Musk a anunciar que esta "pick-up" é capaz de suportar e deter projécteis de 9 mm, sendo que os vidros também são reforçados com um compósito à base de polímeros. Mais uma vez, a Tesla optou por fazer uma demonstração ao vivo (ver vídeo abaixo), mas esta não correu como pretendido: um assistente atirou uma bola de metal contra a janela e o vidro abriu de imediato um buraco. De seguida tentou no vidro da porta traseira e o resultado foi exactamente o mesmo…

Musk não queria acreditar no que estava a ver e disse, por mais do que uma ocasião, que não sabe porque isto aconteceu: "Atirámos-lhe chaves, atirámos-lhe tudo. Até lhe mandámos com uma pia de cozinha e ele [o vidro] não partiu. Por uma razão estranha partiu agora, não sei porquê", disse.

"Vamos corrigir isto na pós-produção", afirmou, reconhecendo que ainda há muito trabalho a ser feito antes desta "pick-up" futurista chegar às estradas, no final de 2021.

Interior minimalista e com lugar para seis

O interior é tão minimalista como o de um Tesla Model 3 mas conta com duas filas de bancos capazes de transportar até seis passageiros. Com 5,88 metros de comprimento e 1,90 metros de altura, conta com uma caixa de carga com 1,98 metros de comprimento e com 2381 litros de capacidade. Impressionado? Então saiba que a Tesla anuncia uma capacidade de reboque de até 6350 quilos, dependendo da versão (há três versões).

A Cybertruck já está disponível para encomenda (nos EUA) no site da Tesla, onde se pode ver que há três versões distintas disponíveis:

A versão de entrada de gama vai custar cerca de 36 mil euros (40 mil dólares) e conta apenas com um motor eléctrico na traseira e com uma autonomia pouco acima dos 400 km. A Tesla anuncia que será capaz de chegar aos 96 km/h em apenas 6,5 segundos.

A versão intermédia, denominada Dual Motor, tem, tal como o nome sugere, dois motores eléctricos, um por eixo, para ter tracção integral. Vai custar 49.900 dólares, o equivalente a 45 mil euros, e terá 480 km de autonomia. Nesta variante o exercício dos 0 aos 96 km/h demora apenas 4,5 segundos.

Tri Motor - terá três motores eléctricos, tracção integral e mais de 800 km de autonomia. Mas mais impressionante ainda, vai precisar de apenas 2,9 segundos para acelerar dos 0 aos 96 km/h, um registo ao nível de um superdesportivo! Esta versão vai custar 69.900 dólares, o equivalente a 63.200 euros.

Quando chega?

Apesar de já estar disponível para encomenda, a Tesla Cybertruck só vai começar a ser produzida no final de 2021, com a versão mais potente, a Tri Motor, a chegar um ano depois, no final de 2022.