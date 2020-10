5 coisas que precisa de saber sobre o novo GMC Hummer eléctrico

O novo GMC Hummer EV acaba de fazer a sua estreia, marcando o início de uma nova era eléctrica da marca norte-americana. Com um preço a começar nos 79,995 dólares, o equivalente a 67.500 euros, este é um todo-o-terreno que pode chegar aos 1000 cv de potência e percorrer mais de 560 quilómetros.

Mas há muitos mais pontos de interesse em relação a este eléctrico monstruoso e abaixo mostramos-lhe uma lista dos cinco detalhes que mais nos impressionaram. Ora veja:

Aceleração poderosa

Equipado com três motores eléctricos que garantem 1000 cv de potência e 15.592 Nm (sim, leu bem!) de binário máximo, o novo GMC Hummer EV é um verdadeiro "monstro". Equipado com tracção às quatro rodas e com quatro rodas direccionais, é capaz de acelerar dos 0 aos 96 km/h em apenas 3 segundos. Impressionante!

A alimentar tudo isto está um conjunto de baterias Ultium da GM que conta com 24 módulos, para uma autonomia superior a 560 quilómetros. O GMC Hummer EV vai suportar carregamentos até 350 kW.

Tudo o que precisa de saber sobre o novo GMC Hummer eléctrico

Pack Off-Road para ir mais longe

O Hummer pode ter mudado muito, mas a GMC garante que este é o modelo mais capaz fora de estrada que alguma vez construiu. Se quiser tirar ainda mais proveito deste eléctrico pelos maus caminhos, saiba que há um Pack Off-Road disponível que acrescenta jantes de 18 polegadas montadas em pneus Goodyear Wrangler All Territory MT de 35’’, protecções inferiores e câmaras que mostram tudo o que está por baixo, muito útil para ultrapassar obstáculos mais técnicos.

Modo Caranguejo

O GMC Hummer EV conta com o "crab mode" ou modo caranguejo, um modo ondes as quatro rodas direccionais ficam viradas para o mesmo lado, permitindo que este "monstro" ande de lado, como um caranguejo.

Não pense que esta funcionalidade vá ser muito útil para estacionar numa ida ao shopping, mas certamente será um trunfo nas incursões fora de estrada.

Saiba como funciona o Modo Caranguejo do GMC Hummer EV

Habitáculo de luxo

Esqueça os Hummers antigos, o habitáculo do novo GMC Hummer EV mantém as linhas rectas e os elementos de aspecto funcional, mas tudo apresenta uma imagem cuidada, criando a sensação de que este é um habitáculo muito acolhedor e muito bem construído.

O maior destaque vai para o painel de instrumentos digital de 12,3’’ e para o sistema de infoentretenimento com um ecrã gigantesco de 13,4 polegadas.

Tejadilho

Graças à rigidez das baterias Ultium, o tejadilho conta com painéis transparentes removíveis que permitem criar uma experiência de condução ao ar livre, tal como acontece, por exemplo, com o Jeep Wrangler. Estes painéis podem ser guardados na bagageira dianteira sempre que não estiverem a ser usados.

Este Infinity Roof pode ser apenas um pormenor, mas é uma ideia interessante e que torna a experiência ao volante deste Hummer dos tempos modernos ainda mais completa.

O GMC Hummer EV não deverá chegar a Portugal, nem mesmo à Europa. Porém, quem viver nos Estados Unidos da América poderá comprar a First Edition no Outono do próximo ano, com preços a começar nos 112.595 dólares, aproximadamente 95 mil euros.

Um ano mais tarde, no Outono de 2022, chega a versão dita normal, a EV3X, com três motores eléctricos. Muito menos equipada do que a First Edition, será bastante mais barata: preços começam nos 999.995 dólares, cerca de 84.500 euros.

Na Primavera de 2023 chega a versão EV2X, apenas com dois motores eléctricos, que vai custar 89.995 dólares (cerca de 76 mil euros). Um ano depois, em 2024, chega a versão de entrada de gama, a EV2, que dispensa a maioria dos recursos off-road e vai custar apenas 79.995 dólares, cerca de 67.500 euros.