Dartz Black Stallion: um monstro de 300 mil euros que vem da Letónia

Ainda se lembra da Dartz, uma fabricante da Letónia que ficou conhecida por fazer o "Black Shark", um "monstro" com base no Mercedes GL65 AMG? Provavelmente não, mas esta marca com sede em Riga está de volta com mais uma criação colossal, denominada "Black Stallion".

De acordo com a publicação britânica "Top Gear", este "Black Stallion" não só é a construção mais recente da Dartz como é um exemplar feito para um filme, ainda que o nome do título continue no segredo dos deuses. Ainda assim, é impossível ficar indiferente à imagem radical deste "monstro", que de acordo com a marca foi feito com base no Hummer H2.

A carroçaria foi feita em fibra de carbono e Kevlar, para resistir a tudo (e a todos!) sem comprometer o peso, que mesmo assim está fixado em cerca de três toneladas. Para "puxar" tudo isto a Dartz decidiu recorrer ao motor V8 de série do Hummer H2, mas já fez saber que é possível instalar-lhe um motor V8 Hellcat, basta pedir… e pagar!

E por falar em preço, importa dizer que os responsáveis da Dartz já admitiram que se o "Black Stallion" ficar disponível para venda ao público terá um preço base de pelo menos 300 mil euros, um valor bem mais alto do que os 40 mil euros que o Hummer H2 vale no mercado de usados. Ainda assim, este é o preço a pagar por um "tanque militar" com autorização para andar em cidade...



Já segue o Aquela Máquina no Instagram?