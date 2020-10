BMW X5 M e X6 M Competition First Edition ganham nova exclusividade

Serão produzidos apenas 250 exemplares para cada uma das versões, por isso, se é um amante da exclusividade, convém despachar-se.

A BMW anunciou, esta terça-feira, as variantes First Edition para os X5 M Competition e X6 M Competition revelados há cerca de um ano.

Propostos em Frozen Dark Silver e Frozen Marina Bay Blue, estes dois tipos de acabamentos destacam na perfeição o estilo musculado que ambos os SUVs revelam na estrada.

A estas duas opções de pintura fosca juntam-se as rodas de liga leve M com acabamento em Jet Black, com 21 polegadas à frente e 22 polegadas atrás.´

O aspecto feroz dos X5 M Competition e X6 M Competition First Edition ganha ainda mais impacto com vários detalhes em fibra de carbono, bem visíveis nos retrovisores laterais e na asa traseira.

Abertas as portas, olha-se para o interior e percebe-se que os estilistas da BMW se esmeraram na sua concepção.

Acabamentos em pele Individual Merino numa configuração bicolor exclusiva Silverstone e Midnight Blue, com inserções em Alcantara preta nos estofos dos bancos, e costuras contrastantes em Sakhir Orange, que também podem apreciar-se nos painéis das portas.

O conjunto é completado com uma série de pormenores em fibra de carbono, sem esquecer a assinatura First Edition 1/250.

Quanto aos motores, os engenheiros do construtor bávaro não fizeram qualquer alteração mecânica.



Os BMW X5 M Competition e X6 M Competition First Edition continuam a guardar sob o capô o bloco V8 biturbo de 4.4 litros, com 625 cv de potência e 750 Nm de binário, suspensão específica M e tracção integral M xDrive.

Falta saber os preços com que os dois SUVs vão chegar ao mercado, e em que países serãos comercializados.

