Ao volante do BMW X2 sDrive18d: o Diesel ainda faz sentido?

O BMW X2 está longe de ser um modelo fácil de categorizar. Mais do que um crossover ou um SUV, olho para ele como uma espécie de "hatchback" mais encorpado, com mais músculo, sobretudo quando equipado com o "pack" M. Mas se isso até pode levantar questões, o comportamento em estrada é uma certeza absoluta, já que é precisamente isso que afasta este X2 da concorrência.

Se valoriza uma condução mais desportiva e uma direcção directa, o X2 é uma escolha segura. Conduzi a versão sDrive18d, equipada com um motor Diesel de 2.0 litros com 4 cilindros que produz 150 cv de potência. Esta variante conta com tracção dianteira e está disponível com uma caixa automática de 8 velocidades, uma dupla que se mostrou sempre muito competente durante este ensaio.

O Diesel já é visto por muitos como uma espécie de "patinho feio", mas este motor, associado a esta transmissão, continua a fazer muito sentido. Energético e com um comportamento muito linear, permite consumos a rondar os 6 l/100 km, tudo sem comprometer as performances: 0 aos 100 km/h em 9,3 segundos e 207 km/h de velocidade máxima.

Agressividade visual não falta ao BMW X2 , sobretudo quando equipado com o pack desportivo M, que lhe acrescenta, entre outras coisas, pára-choques com entradas de ar de maiores dimensões. O resultado é um modelo vistoso e que se distingue da restante gama SUV da marca.



Apesar de derivar do BMW X1, este X2 destaca-se pelos melhores acabamentos do habitáculo e pelo espaço disponível atrás e na bagageira, que apresenta 470 litros de capacidade de carga. O ponto mais negativo é mesmo a visibilidade pelo óculo traseiro, que se revela quase impossível.

O posicionamento dos pilares traseiros e a linha de tejadilho muito baixo tornam sofrível a visibilidade, mas não pense que isso afectou o espaço dos bancos traseiros. Nesse aspecto contamos até com mais espaço do que no X1 e isso são óptimas notícias.

Dinâmico e muito confortável

O X2 sDrive18d pode não ser tão emocionante quanto o X2 M35i que já testei, mas acredite que não faz má figura, muito longe disso. Os 150 cv de potência deste bloco Diesel de 4 cilindros foram mais do que suficientes para que eu me divertisse ao volante deste crossover, que se mostrou sempre muito composto.

Os bancos oferecem um óptimo suporte lateral e isso revelou-se um enorme trunfo quando quis elevar o ritmo. Porém, o maior destaque terá que ir para a caixa automática de oito velocidades, que se mostrou sempre muito rápida e agradável de usar.

Igualmente de assinalar é o comportamento em auto-estrada, onde este X2 se revelou um óptimo "rolado", muito mais confortável do que estava à espera, sobretudo porque ainda tinha bem presente a experiência ao volante do X2 M35i, muito capaz, muito potente mas muito (mesmo muito!) duro.

Vale a pena?

Contas feitas, o BMW X2 sDrive18d só "peca" pelo preço algo elevado e pela fraca visibilidade para a traseira, consequência da imagem arrojada. Mas convence no resto, sobretudo na dinâmica em estrada, muito precisa e eficaz.

Mas é este o preço a pagar por um modelo com uma imagem distinta e muito bem construído, que oferece mais espaço do que o "irmão" X1 e que se mostra muito competente em estrada aberta e muito confortável em tiradas mais longas, sobretudo em auto-estrada, mostrando que o Diesel ainda faz sentido para muitos clientes.



Ficha Técnica

Motor: 2.0 com 4 cilindros em linha

Cilindrada: 1995 cc

Potência Máxima: 150 cv (4000 rpm)

Binário Máximo: 350 Nm (1750 - 2500 rpm)

Velocidade Máxima: 207 km/h

0-100 km/h: 9,3 s

Consumo Médio: entre 5,3 l/100 km

Emissões CO2: 139 gr/km

Preço desde: 49.174 euros

Sim, o Diesel continua a fazer sentido. Este é um exemplo…

- Visibilidade: Não fosse a câmara traseira e era difícil ver o que está ao nosso redor



Miguel Dias