Conduzimos o BMW 545e (2020), o Série 5 híbrido plug-in mais potente de sempre

Viajámos até Munique, na Alemanha, para conhecer o renovado BMW Série 5 (2020) e para conduzir, pela primeira vez, a inédita versão 545e da berlina alemã. E esta variante não podia ter um cartão de visita mais impressionante: é o híbrido plug-in mais potente de sempre da gama Série 5 da BMW.

O novo BMW Série 5 foi apresentado no final do passado mês de Maio e estreou a tecnologia Mild Hybrid na gama, bem como duas novas versões híbridas de ligar à ficha. Agora, a marca apresentou o 545e xDrive, que se afirma como o "ponta de lança" das versões híbridas plug-in dentro da gama.

Disponível apenas na carroçaria berlina - pelo menos para já, o novo 545e xDrive conta com um motor a gasolina de seis cilindros em linha com tecnologia BMW TwinPower Turbo que produz 286 cv e com um motor eléctrico que oferece 80 kW de potência máxima, o equivalente a 109 cv. Tudo junto, temos uma potência combinada de 394 cv que é enviada às quatro rodas através do sistema de tracção total xDrive.

Com um binário máximo fixado nos 600 Nm e com uma velocidade máxima limitada a 250 km/h, o BMW 545e xDrive é capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 4,7 segundos, um registo que não há muito tempo só estava ao alcance do BMW… M5!

Em modo puramente eléctrico a velocidade de ponta fica limitada aos 140 km/h e a autonomia oscila entre os 54 e os 57 quilómetros. O BMW 530e berlina é capaz de andar até 67 quilómetros só com recurso a electricidade.

Ao volante: o melhor de dois mundos

Face a um Série 5 com uma motorização convencional, as quotas de habitabilidade foram preservadas, ao contrário da bagageira, que viu a capacidade descer dos 530 para os 410 litros.

Disponível com quatro modos de condução (Electric, Hybrid, Hybrid Eco Pro e Sport), o 545e xDrive permite-nos fazer, sem grandes dificuldades, consumos "absurdos": a BMW reclama médias entre os 2,1 e os 2,4 l/100 km. Durante este ensaio conseguimos fazer uma média de 2,3 l/100 km. Mas claro, depois de esgotada a energia das baterias, podemos esperar consumos bem acima dos 10 l/100 km.

Apesar de pesar 2020 quilos, o 545e xDrive é incrivelmente eficiente. E isso explica-se, em parte, pelo programa de recuperação adaptativo que usa a informação do sistema de navegação para optimizar o funcionamento do sistema motriz.

Outra novidade desta versão é o som que produz a rodar a baixas velocidades, nomeadamente abaixo dos 30 km/h. De forma a fazer-se ouvir para peões e ciclistas, uma exigência imposta pela União Europeia, o 545e xDrive conta com uma "banda sonora" produzida por Hans Zimmer, compositor responsável pela música de alguns dos filmes mais icónicos de sempre.

A BMW anuncia-o como o melhor de dois mundos, e ao fim de alguns quilómetros ao volante é fácil perceber o que a marca de Munique quer dizer. O 545e xDrive é um automóvel muito versátil que ora nos "empresta" rendimentos dignos de um modelo com um motor bem maior - tal como o BMW M5 (E39), ora nos deixa fazer consumos abaixo dos 3 l/100 km. A somar a tudo isto, ainda podemos fazer mais de 50 quilómetros em modo 100% eléctrico.

O comportamento dinâmico surge a um nível bem elevado, digno daquilo que se exige a um BMW com quase 400 cv de potência, sobretudo no modo Sport, onde este modelo ganha ainda mais vida, já que aqui o motor a combustão e o propulsor eléctrico são combinados de forma contínua.

Apesar de pesar mais de duas toneladas, o 545e é bastante ágil, mesmo em estrada aberta, a velocidades mais elevadas. Mesmo com as baterias montadas na traseira, sentimos que o equilíbrio está sempre garantido.

Faz sentido comprar esta versão?

O protótipo que conduzimos estava equipado com a suspensão M Sport opcional, pelo que a altura ao solo é a mesma dos Série 5 convencionais, mesmo com o peso extra. O controlo da carroçaria é fantástico, tal como a suspensão, que apesar de firme lida muito bem com as irregularidades do asfalto.

A combinação eficiência-performances-dinâmica faz com que seja obrigatório olhar para esta versão híbrida plug-in, sobretudo os clientes empresa, que podem aceder a vários benefícios fiscais.

É certo que ainda não conduzimos as versões Diesel e gasolina do novo BMW Série 5, mas esta proposta híbrida revelou-se muito divertida de conduzir, com uma resposta impressionante e com consumos notáveis, sobretudo quando temos energia disponível nas baterias.

Não é fácil encontrar um automóvel que seja capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 4,7 segundos, que faça consumos médios de 2,3 l/100 km e que ofereça uma autonomia eléctrica superior a 50 quilómetros. E tudo com a sonoridade típica de um motor de seis cilindros em linha a gasolina.

Quando chega?

O novo BMW 545e xDrive chega ao mercado em Novembro deste ano, juntamente com as versões 530e Touring e 530e xDrive Touring. Contudo, ainda se desconhece o preço.