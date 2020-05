Novo BMW Série 5: mais tecnologia com mais estilo

Umas linhas exteriores que lhe dão mais autoridade na estrada e um interior recheado de detalhes refinados são os pontos fortes do BMW Série 5 agora reactualizado nas variantes berlina e carrinha.

As motorizações electrificadas oferecem uma melhor eficiência, reforçada pelas inovações introduzidas nos sistemas de assistência ao condutor, controlo e conectividade.



Estética mais agressiva

As principais alterações estéticas no exterior do modelo concentram-se na grelha frontal, que é mais larga e mais alta, nos faróis LED mais afilados (Adaptative LED Matrix e Laserlight são opcionais) e no novo pára-choques dianteiro.

Os farolins também foram redesenhados, assim como o pára-choques traseiro, complementados pelas saídas de escape trapezoidais, que agora são de série em todos os Série 5.

A BMW explica que a adopção de novos pára-choques aumentou o comprimento da berlina em 27 mm e da carrinha em 21 mm, medindo agora ambos 4.963 mm. Os refinamentos aerodinâmicos pemitiram reduzir o coeficiente de penetração para 0,23 Cd no carro e 0,26 Cd na Touring.

Para maior impacto visual, são propostas jantes de liga leve de 18 a 20 polegadas, incluindo as opcionais ‘Individual Air Performance Wheels’ de 20".

Mais tecnológico e autónomo

Dentro do habitáculo, as mudanças são mais discretas, ressaltando o painel de instrumentos totalmente digital de 10,25 polegadas, sendo proposto um ecrã de 12,3 polegadas como opção.

Pequenos ajustes foram também introduzidos no sistema de gestão do ar condicionado e nos botões multifunções integrados no volante em pele.

Os sistemas Apple CarPlay e Android Auto são agora de série, assim como a ligação Wi-Fi, sendo uma estreia o sistema de navegação em nuvem BMW Maps.

Um novo Parking Assisting Plus opcional, para auxiliar no estacionamento, permite gravar um vídeo até 40 segundos de duração de vários pontos à volta do carro, enquanto o assistente de marcha-atrás permite controlar a manobra durante 50 metros.

Incluído como opção no assistente de condução está o sistema de alerta de saída de faixa, com função de regresso à via.

Já o Driving Assistant Professional, com acesso ao sistema de navegação activa, usa osdados de navegação para antever quando é preciso mudar de faixa, apoiado pelo assistente de mudança de via.

Os ‘softwares dos sistemas podem agora ser actualizados por via remota, além de permitir a adição de novos serviços digitais da BMW.

E, para oferecer maior conforto na condução, estão ainda disponíveis novos bancos M5 multifuncionais e assentos com revestimento perfurado Sensatec em todas as versões.

Novo BMW Série 5: mais tecnologia com mais estilo

Electrificação em todos os modelos

O BMW Série 5 adopta as motorizações que já equipavam o modelo de 2016, sendo o "desaparecimento" do M550 xDrive a excepção, mas agora com todas elas conformes à norma de emissões Euro6D.

Prosseguindo a sua estratégia de electrificação, a BMW adaptou o sistema ‘mild hybrid’ de 48 V a todas as variantes a gasolina e gasóleo da Série 5 equipados com motores de quatro e seis cilindros.

Introduzido, pela primeira vez, no BMW 520d no ano passado, o motor-gerador oferece uma potência suplementar de 8 kW, correspondente a 11 cv.

Seguem-se na tabela as motorizações disponíveis (nova versão 545e xDrive está apenas disponível na berlina), todas elas equipadas com uma transmissão automática Steptronic de oito velocidades:

Gasolina Motor Potência e binário 520i Turbo de 2.0 litros e 4 cilindros 184 cv / 290 Nm 530i / 530i xDrive Turbo de 2.0 litros e 4 cilindros 252 cv / 350 Nm 540i / 540 xDrive Turbo de 3.0 litros e 6 cilindros 333 cv / 450 Nm M550i xDrive Turbo de 4.4 litros e 8 cilindros 530 cv / 750 Nm Gasóleo 520d / 520d xDrive Turbo de 2.0 litros e 4 cilindros 190 cv / 400 Nm 530d / 530d xDrive Turbo de 3.0 litros e 6 cilindros 286 cv / 650 Nm 540d xDrive Turbo de 3.0 litros e 6 cilindros 340 cv / 700 Nm Híbrida ‘plug-in’ 530e / 530e xDrive Turbo de 2.0 litros e 4 cilindros 184 cv / 300 Nm 545e xDrive Turbo de 3.0 litros e 6 cilindros 286 cv / 450 Nm

No que à autonomia diz respeito, as versões 530e e 530e xDrive podem circular entre 53 e 67 quilómetros em modo 100% eléctrico, segundo a norma NEDC, e entre 54 e 47 quilómetros na variante 545e xDrive.

É ainda desconhecido a data e os preços em que o renovado BMW Série 5 chegará ao nosso mercado, embora a marca indique que o lançamento de algumas das versões acontecerá já em Julho.