BMW X4 M Competition: um SUV de 510 cv que quer ser um M4

Para o novo BMW X4 a marca bávara aventurou-se (outra vez) na construção de um SUV com pretensões desportivas e com a assinatura da divisão M, denominado X4 M. Já conduzimos a versão Competition - a mais potente disponível - e podemos afirmar que a fabricante germânica foi muito bem sucedida.

Combinar um bloco de seis cilindros turbo de 3.0 litros com 510 cv com um ‘corpo’ de 1970 quilos tinha tudo para correr mal, mas bastaram alguns minutos ao volante deste ‘monstro’ para perceber que a receita está muito bem afinada.

Ainda assim, os dois conceitos que servem de ponto de partida para esta criação não podiam ser mais distantes e isso obrigou a muitas alterações ao nível do chassis, da suspensão, da direcção (com assistência variável) e até dos travões, sobredimensionados para lidar com toda esta potência.

Imagem arrojada

Visualmente este X4 M Competition também passou por uma mudança radical. Para as demais versões da gama destacam-se agora vários elementos diferenciadores na carroçaria e no habitáculo, com destaque para os espelhos retrovisores com apenas um ponto de ligação (característica dos modelos M da BMW), para as saias laterais proeminentes e para as quatro ponteiras de escape.





Já dentro do habitáculo, e além do volante desportivo com os dois botões "M", do painel de intrumentos específico e do selector de mudanças "M", as versões Competition ainda se destacam pelos bancos desportivos específicos, que podem contar com aplicações em Alcantara.

O luxo, a qualidade de acabamento e os materias típicos das propostas premium da BMW estão todos cá, mas mal nos sentamos ao volante deste X4 M Competition percebemos que estamos perante uma proposta muito mais radical. A pega do volante é muito desportiva e o encaixe dos bancos oferece-nos um enorme suporte lateral, isto já para não falar das várias incrições "M", presentes nas embaladeiras nas portas e nos encostos de cabeça dos bancos, ambos iluminados.

510 cv de potência

Mas a grande estrela do conjunto está lá na frente, debaixo do capot. O bloco de 3.0 litros de capacidade e seis cilindros é novo e surge associado a uma caixa automática Steptronic de 8 velocidades que garante uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em apenas 4,1 segundos. Este motor é o maior destaque desta versão e é difícil arranjar adjectivos para o descrever.





Associado a este bloco de seis cilindros e a esta caixa M Steptronic de oito relações está o sistema de tracção integral M xDrive, que apesar de não ter um modo que permita enviar a totalidade da potência para as rodas traseiras, continua a privilegiar o eixo posterior.

Quanto aos consumos, e ainda que isso seja algo muito pouco relevante num automóvel como este, importa dizer que a BMW reclama consumos médios de 10,5 l/100 km e emissões de CO2 de 239 g/km. Fazer registos na casa dos 11 litros por cada 100 quilómetros não é um exercício difícil, mas mais impressionante do que isso é ver que os consumos nunca vão além dos 14 ou 15 l/100 km, mesmo quando queremos ver do que este bloco de seis cilindros é capaz. Isto explica-se, em parte, com o facto da BMW ter incluído dois filtros de partículas e quatro conversoes catalíticos nesta unidade.

Este bloco de seis cilindros, que produz 510 cv e 600 Nm de binário máximo, é o mais potente que alguma vez equipou um BMW de produção e isso já diz bem das capacidades deste SUV, que conta com pneus Michelin Pilot Sport 4S de série e com direcção às quatro rodas. E isso leva-nos à derradeira pergunta, como é este X4 M Competition em termos dinâmicos?

Com um peso de 1970 quilos, o BMW X4 M Competition está longe de ser um automóvel leve e o seu porte atlético não permite grandes milagres. Mas por muitas vezes que já o tenhamos sentido, não deixa de ser estranho ver um automóvel com este peso acelerar até aos 100 km/h em apenas 4 segundos. É uma sensação estranha e que nos deixa sempre a achar que não era suposto isto acontecer. Mas felizmente é possível, tudo graças ao "launch control" electrónico muito eficaz. Quero com isto dizer que "performances" nunca são problema com este "Super SUV" alemão, que acelera e trava como um desportivo. Mas quando chegamos a uma estrada de curvas percebemos que não é um M3 nem um M5.

Não me interpretem mal, a afinação deste X4 M deixa-nos andar muito rápido em curva, mas por vezes sentimos que tem demasiada aderência lateral, o que faz com que ele se torne algo rígido e imprevisível, sobretudo com as ajudas electrónicas desactivadas.

Porém, e apesar da direcção não ser muito intuitiva, o X4 M Competiton consegue ser bastante ágil a baixas velocidades, apesar do tamanho da carroçaria. As versões Competition, que também contam com diferencial traseiro activo (Active M Differential), estão equipadas com uma suspensão adaptativa com molas e amortecedores específicos que têm três modos "Confort, Sport e Sport+" e com direcção M Servotronic com rácio variável.





Quanto ao controlo de estabilidade, também foi mexido pela divisão mais desportiva da marca de Munique e está muito mais permissivo, sendo que pode mesmo ser desligado.

Demasiado duro!

É certo que um carro de elevadas performances como este não pode ser mole, mas tendo em conta que a maioria das pessoas compra um SUV para o usar no dia-a-dia, somos obrigados a dizer que este X4 M Competition é demasiado duro.

Mesmo com os amortecedores adaptáveis configurados para Comfort, o X4 M Competition é demasiado firme e isso nota-se, sobretudo, em estradas mais irregulares. É claro que as jantes de 21’’ também não ajudam, muito pelo contrário. Contudo, e no que toca ao conforto sonoro, este X4 M Competition marca muitos pontos, já que o habitáculo surge muito bem isolado.

BMW X4 M Competition: um SUV de 510 cv que quer ser um M4

Vale a pena?

Num segmento onde propostas como o Mercedes-AMG GLC 63, o Jaguar F-Pace SVR e o Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio marcam pontos, o BMW X4 M Competition não tem a vida facilitada, mas tem alguns argumentos a seu favor, nomeadamente as "performances", que são verdadeiramente impressionantes.

Porém, e tal como referimos acima, a afinação é algo rija para uma utilização diária e quando o queremos levar ao limite, em curva, sentimos as quase duas toneladas de peso, sobretudo em curva.

Se fizer questão de contar com a versatilidade típica dos SUV, faz sentido olhar para este modelo da marca de Munique. Mas se o seu principal foco for o comportamento em estrada, talvez queira olhar para modelos como o M3 ou o M5, bastante mais equilibrados.

Quanto custa?

O novo BMW X4 M Competition já está disponível no nosso país com preços desde os 133.008 euros, mas a versão ensaiada custa 145.668 euros.

Ficha Técnica

Preço desde: 133.008 euros

Motor: 6 cilindros em linha turbo

Cilindrada: 2993 cc

Potência Máxima: 510 cv (6250 rpm)

Binário Máximo: 600 Nm (2600 - 5950 rpm)

Relação Peso/Potência: 3.86 kg/cv

Velocidade máxima: 250 km/h (limitada)

0 a 100 km/h: 4,1 s

Emissões CO2: 239 g/km

Consumo misto: 10,5 l/100 km



Autor: Miguel Dias