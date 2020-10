Agora só híbridos: Ford Mondeo abandona motores 100% a gasolina

A Ford deu mais um passo na electrificação da sua gama automóvel ao transformar toda a produção de motores a gasolina do Mondeo em sistemas híbridos.

A decisão surge depois de o Ford Mondeo Hybrid ter visto a sua quota de vendas aumentar em 25% na Europa nos primeiros sete meses deste ano em comparação com 2019, sendo responsável por mais de um terço de todas as vendas da gama.

A título de exemplo, em mercados como o britânico e o italiano, 75% dos clientes optaram pelo Mondeo Hybrid durante aquele período.

O Ford Mondeo Hybrid tem a alimentá-lo um bloco Atkinson a gasolina de 2.0 litros, aliado a um motor eléctrico com um gerador e uma bateria de 1,4 kWh, para uma potência total de 187 cv e 300 Nm de binário.

Uma transmissão automática de potência repartida, desenvolvida pela Ford, ajusta de forma contínua o binário do motor, para uma resposta linear e suave à aceleração.

A interface SmartGauge, que monitoriza o consumo de combustível e de electricidade, incorpora igualmente o sistema Break Coach para recarregar a bateria, recuperando até 90 por cento da energia normalmente perdida nas travagens.

No campo das motorizações a gasóleo, a Ford continua a oferecer, no Velho Continente, o Mondeo com o bloco EcoBlue de 2.0 litros, com as variantes de 120 e 150 cv de potência.

O Mondeo Hybrid é proposto nas versões berlina e carrinha, com os níveis de acabamento Titanium, Vignale e ST-Line.

O modelo já está disponível no nosso país, com um preço de entrada na gama de 42.161,35 euros correspondente ao nível de equipamento Titanium.

"A mudança para uma produção 100% híbrida na nossa linha de produção do Mondeo a gasolina é mais um passo da Ford rumo à electrificação", explicou Roelant de Waard, vice-presidente da divisão de marketing, vendas e Serviços da Ford Europa.

"Para condutores que conduzem menos de 20 mil quilómetros por ano, o nosso Mondeo Hybrid é uma escolha inteligente, ao oferecer um desempenho ainda melhor do que a variante a gasóleo, e permitindo conduzir em modo eléctrico sem recear a autonomia ou a necessidade de carregamento".

Até ao fim de 2021, a Ford espera apresentar 17 novos veículos electrificados na Europa, e prevê que, até ao final do ano seguinte, a sua gama electrificada represente mais de 50% das vendas totais europeias, ultrapassando as matriculações de modelos com motores convencionais a gasóleo e a gasolina.

