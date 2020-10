Será, com certeza, uma das estrelas do fim-de-semana de velocidade que esta sexta-feira arrancou em Goodwood, no Reino Unido.





Ford Mustang Mach 1 "aterra" na Europa apenas com 460 cv

E é a potência que o Ford Mustang Mach 1 promete para a Europa, que deverá fazer mossa no segmento dos desportivos de eleição.

A acelerá-lo está um bloco V8 de 5.0 litros especialmente calibrado, ligado a uma transmissão manual Tremec de seis velocidades, para passar os 460 cv e 529 Nm às rodas traseiras.

Em opção, é proposta uma caixa automática com dez relações com um sistema de refrigeração a óleo optimizado e software actualizado para um melhor desempenho.

Mesmo assim, não deixa de ser com alguma pena que se percebe que o primeiro Mustang Mach 1 a chegar à Europa tem menos 27 cv e menos 40 Nm do que a versão americana.

Esteticamente, o desportivo mexe com os sentidos junto daqueles que tem uma afinidade especial com o lendário ‘pony car’-

Um capô arrojado com faixas pretas ao meio e nas laterais, inspirado nos Mach 1 dos anos 60 e 70, dão-lhe uma forte personalidade na estrada, algo que sai reforçado com as jantes de liga leve de 19 polegadas.

O visual agressivo pode ser elevado a outros patamares se se optar pelo pacote aerodinâmico, com vários spoilers e grelha dupla com separador.

Por dentro, o interior beneficia de estofos especiais, inserções em alumínio e um aplicativo interactivo que permite ao condutor filmar vídeos.

Os bancos dianteiros aquecidos e com refrigeração, o sistema de conectividade SYNC3, o equipamento de som Bang & Olufsen com 12 alti-falantes e o FordPass Connect são todos de série.

A exclusividade do desportivo está, à partida, garantida já que cada exemplar é numerado com uma placa distinta com a sua ordem de construção.

Desconhecidos são os preços e a chegada desta edição limitada do Ford Mustang Mach 1 ao mercado europeu.

