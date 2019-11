A espera acabou. Tal como prometido, a Ford apresentou ao mundo o Mach-E, o seu primeiro SUV eléctrico. Chega ao mercado no final do próximo ano com tracção total ou traseira, com uma potência máxima de 465 cv e com uma autonomia que pode ir até aos 600 quilómetros em ciclo WLTP. No total serão cinco as versões disponíveis, com os preços no mercado norte-americano a começarem nos 43.895 dólares, o equivalente a 39.682 euros.

Esta é a primeira ingressão da marca da oval azul nos automóveis de emissões zero, e logo com base num dos nomes mais icónicos da sua história: o Mustang. Desde que chegou ao mercado, em 1964, o Mustang recebe pela primeira vez uma versão todo-o-terreno... e logo eléctrica! São os sinais do tempo.

Ford Mach-E: Mustang eléctrico é um SUV com 600 km de autonomia

Quando chegar ao mercado, o Mustang Mach-E estará disponível com dois tipos de bateria. A primeira, que será instalada nas versões Standard, terá 75,7 kWh de capacidade e uma autonomia de 420 km. A segunda, de maior capacidade, terá 98,8 kWh e vai garantir uma autonomia de 600 km.

First Edition chega com 540 km de autonomia

A primeira versão a chegar ao mercado é a First Edition, cuja reserva já está disponível mediante um depósito de 500 dólares.

Com um preço de partida de 59.900 dólares, o equivalente a 54.122 euros, esta versão terá 540 quilómetros de autonomia (WLTP), tracção total e vai acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 5,5 segundos.

A imagem exterior vai distinguir-se das restantes versões pela pintura exclusiva "Grabber Blue", pelas jantes de 19 polegadas com pinças de travões em vermelho e pelo interior com costuras em vermelho, tejadilho panorâmico e pedais em alumínio.

Gama arranca nos 39.682 euros nos EUA

A versão de entrada de gama será o acabamento "Select", que chega ao mercado no início de 2021. Estará disponível com a bateria de 75,7 kWh, que neste caso terá uma autonomia a rondar os 340 km, tracção traseira e uma potência equivalente a 255 cv, para uma aceleração dos 0 aos 100 km/h de apenas 6 segundos. Por outro lado, a versão de maior autonomia disponível para este nível de equipamento terá 370 km de autonomia e vai acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 5,5 segundos.

Outra das versões disponível será a Mach-E Premium, que chega ao mercado no final de 2020 com baterias Standard e de Grande Autonomia, sendo que a mais potente vai garantir uma autonomia de 600 quilómetros. Destaca-se ainda o facto de esta variante estar disponível com tracção total e traseira e com jantes de 19 polegadas. Os preços começam nos 50.600 dólares (45.735 euros) nos Estados Unidos.

Versão mais desportiva terá 465 cv

A versão mais desportiva e performante do Ford Mustang Mach-E será a "GT", que oferece tracção total, 378 km de autonomia, jantes de 20’’ e uma potência máxima equivalente a 465 cv e 830 Nm, números que lhe permitem acelerar dos 0 aos 100 km/h em menos de 5 segundos. Esta será a última versão a juntar-se ao catálogo da marca norte-americana, já que só chegará ao mercado na Primavera do próximo ano.

A Ford anuncia que num sistema de carregamento rápido de 150 kW este Mustang eléctrico pode passar dos 10 aos 80% de capacidade em apenas 38 minutos, sendo que num ponto de carga de 240V os tempos de carregamento estão fixados nos 51 km por cada hora de carga.

Um verdadeiro Mustang?

A Ford fez questão de alinhar este Mach-E ao lado dos restantes modelos da família e a verdade é que do ponto de vista estético é relativamente fácil encontrar pontos em comum, nomeadamente ao nível dos grupos ópticos. Contudo, destaca-se a maior altura ao solo e a ausência de puxadores nas portas, algo possível graças à tecnologia "Phone As A Key", que se estreia na gama da marca e permite entrar no veículo e arrancar usando apenas o Bluetooth do telemóvel.

Tal como se esperava, este Mustang Mach-E "transpira" tecnologia por todos os poros e isso fica visível no interior, mercado pelo ecrã central (vertical) de 15,5 polegadas, pelo painel de instrumentos digital de 10,2’’ e pela nova geração do sistema de info-entretenimento SYNC.

E por falar em interior, importa dizer que este Mustang Mach-E terá uma bagageira na dianteira com 100 litros de capacidade. Quanto ao compartimento de carga convencional, na traseira, tem uma volumetria fixada nos 402 litros mas pode ir até aos 1420 litros com os bancos traseiros rebatidos.