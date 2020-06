Ford Focus mais apetecível com motores ‘mild-hybrid’

Duas semanas passadas sobre o anúncio dos motores ‘mild-hybrid’ para o Fiesta, e depois do Kuga e do Puma, eis que o Ford Focus ganha também essas opções propulsoras com caixa manual de seis velocidades.

O bloco 1.0 EcoBoost casa agora com um sistema ‘mild-hybrid’ de 48 volt, com potências de 125 e 155 cv, para assumir a função de alternador e motor de arranque, com maiores ganhos na eficiência energética.

A marca norte-americana sublinha que a variante mais potente oferece até 20% de poupança nos consumos quando comparado com o 1.5 EcoBoost de 150 cv equipado com uma transmissão manual de seis velocidades.

Estamos a falar de 5,1 litros por cada centena de quilómetros percorridos em circuito misto, e 115 g/km de emissões poluentes, de acordo com o ciclo WLTP.

Actualizado foi também o sistema de paragem e arranque, para minimizar o desperdício de combustível, com a reiniciação do motor a efectuar-se em apenas 350 milissegundos.

Em velocidade reduzida, quando pressionados os pedais de embraiagem e de travão ao mesmo tempo, o motor é desligado, voltando a arrancar em 300 milissegundos ao carregar no acelerador.

Até ao final do ano, toda a gama será equipada de série com o FordPass Connect.

O sistema dará alertas sobre obstáculos e perigos na via, através das informações reunidas a partir das autoridades, serviços de emergência e utilizadores da estrada.

Ainda sem data de entrega e sem preços definidos para o nosso país para qualquer uma das novas propostas, a variante com equipamento Connected terá, de série, um conjunto avançado de tecnologias.

Entre elas contam-se uma plataforma de carregamento de telemóveis sem fios, pacote SYNC 3 com sistema de navegação, ‘cruise control’ adaptativo, sensores de estacionamento à frente e atrás, e câmara de visão traseira.

Mantidos nas versões de cinco portas e carrinha com os novos motores ‘mild-hybrid’ serão os actuais níveis de equipamento Titanium, Active, ST-Line e Vignale.

Ford Focus mais apetecível com motores ‘mild-hybrid’