Ford Fiesta está cheio de novidades: motorizações mild-hybrid e uma nova caixa

O Ford Fiesta foi alvo de uma actualização - ou não estivesse ele inserido num dos segmentos mais competitivos do mercado - e viu os seus argumentos renovados. Ganhou uma nova caixa de velocidades e viu introduzidas na gama as cada vez mais comuns variantes semi-híbridas de 48 V.

E esta é mesmo a maior novidade desta renovação, com a variante EcoBoost Hybrid a juntar o já conhecido (e elogiado!) motor 1.0 EcoBoost a um sistema eléctrico de 48 V que assume as vezes do alternador e motor de arranque, dando assim origem a um sistema mild-hybrid.

Disponível com 125 ou 155 cv, este sistema semi-híbrido promete duas coisas: a primeira é a substituição de binário, dando até 50 Nm para ajudar a reduzir o "esforço" do motor a combustão; a segunda é o suplemento de binário, podendo acrescentar até 20 Nm quando o motor a combustão está em carga máxima.

Esta motorização surge associada a uma nova transmissão, uma caixa automática de dupla embraiagem com sete velocidades.

Além destas novidades mecânicas, o novo Fiesta passa a contar - de série - com um sistema de info-entretenimento SYNC 3 actualizado e com a tecnologia FordPass Connect, que permite controlar várias funções do automóvel de forma remota.

No capítulo da segurança também há novidades, com o Fiesta a passar a contar com um sistema de cruise control adaptativo com função Stop & Go e reconhecimento de sinais de trânsito, isto já para não falar do assistente de estacionamento perpendicular e do sistema "Cross Traffic Alert" com função de travagem automática.

Ainda não se sabe quando as versões mild-hybrid do Ford Fiesta vão chegar a Portugal nem quanto vão custar.