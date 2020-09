Ford Puma ST é um “hot SUV” com 200 cv e imagem agressiva

Depois de vários "teasers" de antecipação, a Ford apresentou finalmente a versão mais radical do Puma. Denominado Puma ST, este é o primeiro SUV desenvolvido pela Ford Performance para o mercado europeu.

Agressividade a dobrar

Do ponto de vista estético, as diferenças são as habituais destas versões mais "apimentadas". Na dianteira, destaca-se o novo difusor, que permite melhorar a força descendente em 80%, o logótipo ST e as entradas de ar inferiores redesenhadas. Já na traseira, destaque para a dupla saída de escape e para o difusor central.

O "look" exterior só fica completo com um conjunto de jantes de 19’’, com acabamentos em preto brilhante e claro, com a nova cor "Mean Green" que este Ford Puma ST estreia.

Avançando para o interior, as novidades centram-se nos bancos desportivos assinados pela Recaro, no volante desportivo com a base plana e com o punho da manete da caixa de velocidades, que é exclusivo desta versão.

De série, o Puma ST chega com um ecrã central de 8’’ compatível com Apple CarPlay e Android Auto, com o sistema de info-entretenimento SYNC 3, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros e carregador de smartphone sem fios. A isto ainda temos que somar o painel de instrumentos de 12,3’’ que surge atrás do volante.

Mecânica do Ford Fiesta ST

O maior trunfo deste Puma ST surge lá na frente, debaixo do capot. Trata-se do já conhecido - e muito elogiado - bloco 1.5 EcoBoost estreado no Ford Fiesta ST. Construído totalmente em alumínio, este motor de três cilindros produz 200 cv de potência (às 6000 rpm) e 320 Nm (mais 30 Nm do que no Fiesta ST) entre as 2500 e 3500 rpm.

Este motor surge acoplado a uma caixa manual de seis velocidades que envia a potência em exclusivo para as rodas dianteiras, permitindo a este felino da Ford acelerar dos 0 aos 100 km/h em 6,7 segundos e chegar aos 220 km/h de velocidade máxima.

Equipado com um sistema de desactivação de cilindros, o Ford Puma ST anuncia consumos médios de 6,9 l/100 km e emissões de CO2 de 155 g/km (WLTP).

A versão base do Puma apresenta um comportamento dinâmico de excepção que tem sido elogiado por todos e para esta versão ST, a marca da oval azul quis aprimorar ainda mais estas capacidades.

Para isso deu-lhe um diferencial autoblocante mecânico, novos apoios de motor para minimizar o rolamento em curva, uma direcção mais directa e uma suspensão traseira mais firme. Na traseira, o esquema com barra de torção é 40% mais rígido do que no Ford Fiesta ST e 50% mais firme do que nos restantes Puma da gama.

Existem quatro modos de condução disponíveis, entre eles um modo mais focado nas performances, denominado "Track". Este modo desliga o controlo de tracção e deixa o controlo de estabilidade bastante mais permissivo. A este modo ainda se juntam os modos "Normal", "Eco" e "Sport".

Ford Puma ST é um “hot SUV” com 200 cv e imagem agressiva

O Ford Puma ST pode ainda equipar, de forma opcional, o modo "Performance Pack", que acrescenta um modo "launch control" e vários grafismos específicos no painel digital de instrumentos.

Quanto vai custar?

A Ford ainda não anunciou a data de lançamento do Ford Puma ST no mercado nacional nem quanto vai custar.