Peugeot 508 PSE testado em total aceleração no circuito da Bugatti

Como é que o electrificado Peugeot 508 PSE coloca no solo os 360 cv e 520 Nm debitados pelo bloco turbo de 1.6 litros, conjugado com dois motores eléctricos?

Foi isso que a francesa L'Argus decidiu saber ao dar duas voltas com o desportivo híbrido plug-in na pista da Bugatti, no circuito de Sarthe onde se correm as 24 Horas de Le Mans.

Capaz de fazer 5,2 segundos dos 0 aos 100 km/horas para uma velocidade máxima de 250 km/hora, a bateria de 11,5 kWh oferece-lhe uma autonomia em redor dos 42 quilómetros.

Nas imagens filmadas a partir do habitáculo é possível apreciar o i-Cockpit, assim como o visor head-up e o sistema de infoentretenimento de dez polegadas.

Em destaque estão igualmente os bancos dianteiros aquecidos com estofos exclusivos, assim como os sistemas de travagem automática de emergência, visão nocturna, alerta de saída de faixa, e controlo adaptativo da velocidade de cruzeiro.

