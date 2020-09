Peugeot 508 PSE apresentado como o mais potente de sempre

A Peugeot acaba de apresentar o 508 PSE, o modelo de produção mais potente da sua história. Este é o primeiro modelo da divisão PEUGEOT SPORT ENGINEERED - daí a sigla PSE, que passa a ser a porta de entrada da nova linha de desportivos electrificados da marca do leão.

Do ponto de vista estético, a nova assinatura com uma linha de três garras Kryptonite faz referência à nova identidade da Peugeot Sport, ao passo que os farolins traseiros são inspirados no Peugeot 504 Coupé.

Na dianteira, destaca-se a grelha polida, os pára-choques mais agressivos e os monogramas Kryptonite. Atrás, as saídas de escape pretas são o grande destaque, a par do enorme difusor central em preto brilhante.

As jantes de 20 polegadas também saltam à vista, tal como as pinças de travões em Kryptonite. A somar à menor altura ao solo, as vias foram dilatadas em 24 mm na frente e 12 mm na traseira.

Dentro do habitáculo, destacam-se os revestimentos específicos desta versão, tal como os acabamentos em Alcantara, o ecrã central de 10 polegadas e o Peugeot i-Cockpit, que aqui assume toda a sua plenitude com um volante compacto com três garras Kryptonite.

360 cv de potência e 520 Nm de binário

Apresentado como o Peugeot de série mais potente de sempre, o 508 SE (disponível nas versões berlina e SW) é alimentado por um motor a gasolina de quatro cilindros com 1.6 litros e dois motores eléctricos, um montado na dianteira (81.2 kW) e outro montado no eixo traseiro (83 kW).

O resultado é uma potência máxima combinada de 360 cv e 520 Nm de binário máximo, números que permitem que este 508 PSE acelere dos 0 aos 100 km/h em 5,2 segundos, que recupere dos 80 aos 120 km/h em 3 segundos e que chegue aos 250 km/h de velocidade máxima, um limite electrónico definido pela própria Peugeot.

Os 360 cv do 508 PSE podem ser explorados através de cinco modos de condução distintos: Eletric, Comfort, Hybrid, Sport e 4WD.

No modo Eletric, e tal como o nome sugere, o 508 PSE é capaz de percorrer 42 quilómetros (WLTP) em modo totalmente eléctrico, sendo que aqui a velocidade máxima fica limitada aos 140 km/h.

No modo Sport, o condutor tem os 360 cv de potência à disposição, sendo que aqui a direcção fica mais rápida, o amortecimento fica mais firme e o pedal do acelerador fica mais sensível.

Apesar do foco claro nas performances, a Peugeot anuncia consumos médios de apenas 2,03 l/100 km e emissões de CO2 de apenas 46 g/km (WLTP).

Quando chega?

O novo Peugeot 508 PSE será fabricado em França, em Mulhouse, e estará disponível para encomenda a partir de meados de Outubro. Porém, a chegada ao mercado só vai acontecer na primeira metade do próximo ano.