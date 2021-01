Lançada em 2016, a actual geração do Peugeot 3008 livrou-se da imagem de monovolume e rendeu-se ao mercado emergente dos SUV. Agora, quatro anos depois, o 3008 é líder do segmento na Europa e o segundo SUV da categoria mais vendido em Portugal. Mas porque este é um sector em constante mudança, a marca francesa não perdeu tempo e acaba de o renovar.





Ensaio ao novo Peugeot 3008: em equipa que ganha também se mexe

Apesar da gama continuar a dispor de motores de 3 e 4 cilindros a gasolina, com 130 e 180 cv, e de até ter recebido um novo motor Diesel de 130 cv, a aposta passa, cada vez mais, pelas opções híbridas plug-in. Conduzimos a variante Hybrid, com uma potência combinada de 225 cv e tracção apenas às rodas dianteiras, mas há uma versão de tracção integral e ainda mais potente, com 300 cv, denominada Hybrid4.

O 3008 sempre se afirmou por ser um SUV muito confortável e refinado, mas nesta variante electrificada com 225 cv, também se apresenta com uma "performance" à altura. O sistema híbrido, que nos permite circular em modo eléctrico durante mais de 50 quilómetros e fazer consumos a rondar os 2,0 l/100 km (enquanto à energia nas baterias), convence a vários níveis, mas por vezes sentimos que o motor eléctrico é "chamado" a intervir demasiadas vezes.

A mecânica sólida, sobretudo nesta variante de 225 cv, a imagem apelativa e o conforto a bordo voltam a ser os grandes trunfos deste 3008, que tem tudo para continuar a ser um dos SUV preferidos dos portugueses.

É na dianteira que encontramos as principais diferenças do novo 3008, que recebeu um pára-choques frontal totalmente novo que o aproxima dos restantes modelos da marca, nomeadamente do "irmão" 2008. A designação 3008 surge agora no capot, acima da grelha redesenhada.

Reforço tecnológico notável

O novo 3008, cuja gama arranca nos 32.450 euros, apresenta-se com um sistema de visão noturna, com cruise-control adaptativo e, no caso das versões de caixa automática (EAT8), como a que testámos, com a possibilidade de condução semi-autónoma.



No interior, destaque para o novo painel de instrumentos digital e para o ecrã central de 10’’.

Ficha Técnica

Motor Combustão: 1.6 turbo de 4 cilindros

Cilindrada: 1.598 cc

Motor Eléctrico: 110 cv

Potência Combinada: 225 cv

Bateria: 13,2 kWh

Velocidade Máxima: 225 km/h

0-100 km/h: 8,7 s

Consumo Médio: 1,4 l/100 km

Emissões CO2: 31 gr/km

Preço desde: 46.635 euros

+ Sistema híbrido: Mecânica é sólida e convence

- Espaço: Espaço para as pernas no banco traseiro continua a não impressionar