Já sabemos quanto custam os novos Peugeot 3008 e 5008 em Portugal

Os Peugeot 3008 e 5008, que foram recentemente renovados, já estão disponíveis para encomenda em Portugal e nós sabemos os preços.

Disponíveis com três níveis de equipamento (Active, Allure e GT), quer o 3008 quer o 5008 podem ver os níveis de equipamento reforçados por um pacote intermédio, denominado "Pack".

Quanto às motorizações, chegam com duas ofertas a gasolina e duas Diesel. A oferta a gasolina é composta pelo 1.2 PureTech de 130 cv com caixa manual de seis velocidades ou automática de oito (EAT8) e o 1.6 PureTech com 180 cv e caixa EAT8. Já a gama Diesel é formada pelo 1.5 BlueHDi de 130 cv com caixa manual de seis velocidades ou a EAT8 e pelo 2.0 BlueHDi com 180 cv e caixa EAT8, ainda que este último seja exclusivo do Peugeot 5008.

Quanto à oferta híbrida, que nós já tivemos oportunidade de testar, é exclusiva do Peugeot 3008 e assenta na versão Hybrid, com 225 cv, tracção às duas rodas e 56 km de autonomia em modo totalmente eléctrico, e na Hybrid4, com 300 cv, tracção total e 59 km de autonomia em modo 100% eléctrico. Em ambos os casos a transmissão usada é a e-EAT8.

As primeiras unidades dos novos Peugeot 3008 e 5008 chegam ao mercado português no final do ano e têm preços a começar nos 32.450 euros para o 3008 e nos 34.160 euros para o 5008.

As versões híbridas plug-in do 3008, disponíveis com os níveis de equipamento Allure, Allure GT, GT e GT Pack, arrancam nos 46.635 euros para a versão Hybrid de 225 cv e nos 51.635 euros para a variante mais potente, a Hybrid4.



Ainda assim, e uma vez que todas as versões Hybrid de 225 cv (e algumas Hybrid4 com 300 cv) estão posicionadas nos escalões da Tributação Autónoma, os preços sem IVA começam nos 31.571 euros para a versão Allure Hybrid 225.