Peugeot 508 SW Hybrid: vale a pena comprar o leão de ligar à ficha? Consegue encontrar as diferenças?







Tudo o resto se manteve igual e não fazia ser de outra maneira, já que a imagem exterior do 508 foi um dos aspectos mais elogiados quando este modelo foi apresentado.



Lá dentro, no habitáculo, tudo igual. Os acabamentos estão num nível muito elevado e o cuidado aos detalhes é notório na consola central e nos comandos físicos por baixo do ecrã central.



O sistema i-Cockpit, cada vez mais uma assinatura da marca francesa, está presente e conta com grafismos específicos das versões electrificadas, tal como o ecrã central, que serve de terminal para o sistema de info-entretenimento.



Mas um dos maiores destaques deste interior é mesmo o volanre em couro com apontamentos cromados. É muito compacto, como a Peugeot nos tem vindo a habituar, e isso não agrada a todos. Mas nós apreciamos este conceito e acreditamos que ajuda a vincar o "feeling" desportivo que a marca francesa coloca em cada modelo que faz.







Autonomia eléctrica de 52 km



Na base do sistema híbrido está uma bateria com 11,8 kWh que oferece uma autonomia em modo eléctrico de 52 quilómetros em ciclo WLTP. A instalação deste pacote de baterias por baixo da bagageira acrescentou 280 quilos ao peso deste modelo e isso podia ter tido um impacto negativo na dinâmica. A carrinha Peugeot 508 SW Hybrid é o primeiro híbrido de ligar à ficha da marca francesa e apresenta-se no mercado português com uma potência combinada de 225 cv, fruto da união de forças entre um motor 1.6 PureTech a gasolina com 180 cv e um motor eléctrico.Na base do sistema híbrido está uma bateria com 11,8 kWh que oferece uma autonomia em modo eléctrico de 52 quilómetros em ciclo WLTP. A instalação deste pacote de baterias por baixo da bagageira acrescentou 280 quilos ao peso deste modelo e isso podia ter tido um impacto negativo na dinâmica.

Mas a abordagem da Peugeot foi notável e bastaram alguns quilómetros ao volante da carrinha 508 híbrida para perceber que a marca francesa trabalhou muito bem este modelo, sobretudo ao nível da afinação do chassis e da suspensão.



Capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/h em 8,8 segundos e com uma velocidade máxima limitada aos 250 km/h, a aceleração não é tão impactante quanto a de outros híbridos com este nível de potência e destaca-se por ser mais progressiva. Mas a resposta é muito agradável e combinada com um comportamento sempre muito equilibrado em estrada torna este 508 SW Hybrid um automóvel muito interessante de conduzir.

Quanto aos consumos, tudo depende da energia disponível nas baterias. É possível percorrer tranquilamente 40 quilómetros em modo 100% eléctrico, mas quando ficamos por conta do motor a gasolina os consumos podem disparar para perto dos 10 l/100 km, afinal temos um bloco 1.6 a "puxar" 1820 quilos. Recorrendo ao modo híbrido e fazendo uma gestão entre os dois motores, é possível fazer consumos abaixo dos 5 litros por cada 100 km.



Vale a pena?

A Peugeot trabalhou muito bem esta carrinha 508 e isso sente-se no comportamento em estrada, onde apesar dos quase 1800 quilos, continuamos a contar com uma proposta muito interessante de conduzir e com uma dinâmica muito apurada.



Em termos de espaço disponível, este é um familiar de capacidades notáveis, mas os 225 cv desta versão híbrida convidam-nos a procurar uma estrada com curvas e a acelerar.



Com preços a começar nos 53.305 euros, esta carrinha 508 híbrida interessa sobretudo a clientes empresarias, mas pode ser uma escolha a considerar para uma família em que um dos elementos do casal faça cerca de 50 quilómetros por dia e tenha onde a carregar diariamente, seja em casa ou no trabalho. A bateria tem garantia de 8 anos ou 160 mil quilómetros.

Ficha Técnica

Motor: 1.6 turbo de 4 cilindros

Cilindrada: 1.598 cc

Potência Combinada: 225 cv

Binário Combinado: 360 Nm

Velocidade Máxima: 250 km/h

0-100 km/h: 8,8 s

Consumo Médio: 1,5 l/100 km

Emissões CO2: 34 gr/km

Preço desde: 53.305

+ Dinâmica: O peso das baterias podia ter estragado tudo, não fosse o óptimo trabalho da Peugeot ao nível do chassis e da suspensão

- Preço: Com preços a começar acima dos 50 mil euros, a 508 SW Hybrid "pisca o olho" às empresas