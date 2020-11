Ford Kuga Hybrid: 1000 km com um único abastecimento

Já arrancou na fábrica espanhola de Valência a produção do novo Ford Kuga Hybrid, complementando a gama electrificada mild-hybrid e híbrida plug-in da marca americana, assim como as versões equipadas com motores a gasóleo e gasolina.

Proposto nas variantes com tracção à fente ou integral, a equipar o SUV está um bloco a gasolina de 2.5 litros.

O motor térmico está combinado com um sistema híbrido alimentado por uma bateria de 1,1 kWh de 60 células com arrefecimento líquido, sendo autocarregável através da regeneração da energia dispendida em descida e nas travagens, e arrefecida.

Os 190 cv de potência permitem ao Ford Kuga Hybrid com tracção à frente chegar aos 100 km/hora em 9,1 segundos.

O motor eléctrico, além de reforçar a eficiência do propulsor a gasolina, permite uma condução 100% electrificada, com as configurações de potência a comutarem de forma automática, adaptando-se de forma imediata ao tipo de condução imprimida.

Em termos de consumos, a marca anuncia uma média de 5,4 litros por cada centena de quilómetros percorridos, e 125 g/km de emissões de dióxido segundo o ciclo WLTP.

Significa isso que, com um depósito de 54 litros de combustível, a autonomia bate nos mil quilómetros sem necessidade de reabastecimento.

Quando seleccionados os modos de condução Normal ou Sport, ambas as variantes de tracção usam uma função específica que simula a engrenagem de velocidades, com a transmissão repartida da potência.

Proposto com seis níveis de equipamento – Trend, Titanium, Titanium X, ST Line, ST Line X e Vignale –, o Ford Kuga Hybrid dispõe de dois novos sistemas opcionais de auxílio à condução.

Ao cruise control adaptativo com stop & go, reconhecimento de sinais de trânsito, centragem na faixa e apoio activo ao estacionamento, juntam-se o sistema de manutenção de faixa com alerta de ponto cego, e o assistente de monitorização, com travagem de emergência, de potenciais colisões com viaturas em sentido contrário.

O FordPass Connect integra o sistema de infoentretenimento Sync3, suportado por um ecrã táctil de oito polegadas, recebendo actualizações de trânsito imediatas no sistema de navegação.

Já disponível para encomenda, não se conhece a data de chegada do Ford Kuga Hybrid aos concessionários nacionais nem os preços de cada uma das variantes de tracção.

