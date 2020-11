Novo Ford EcoSport Active já está à venda em Portugal. Saiba quanto custa

O novo Ford EcoSport Active já foi apresentado e já está disponível em Portugal.

O mais recente elemento da família de modelos mais aventureiros da marca da oval azul recebeu vários apontamentos que reforçam o seu carácter aventureiro, tais como os revestimento laterais em preto, as barras de tejadilho, as jantes exclusivas de 17’’ e as protecções dos arcos da roda em plástico.

Disponível em sete cores e com a carroçaria em dois tons, o Ford EcoSport Active apresenta ainda um interior com estofos em couro e vinil com costuras em azul e com a letra "A" gravada, numa alusão ao facto de esta ser a variante Active.

Quanto ao equipamento disponível, e uma vez que conta de série com sensores de estacionamento traseiros e vidros escurecidos, o EcoSport pode ver a oferta reforçada com quatro pacotes de equipamento.

Pacote X: inclui retrovisores elétricos (aquecidos e rebatíveis), sistema de chave inteligente, SYNC 3, Sistema de Navegação Premium com B&O Play com 10 colunas, DAB e Ford Pass Connect;

inclui retrovisores elétricos (aquecidos e rebatíveis), sistema de chave inteligente, SYNC 3, Sistema de Navegação Premium com B&O Play com 10 colunas, DAB e Ford Pass Connect; Pacote de Segurança: sistema auxiliar de estacionamento à frente e atrás, câmara de visão traseira, alerta ao condutor, faróis automáticos, sistema de detecção de ângulo morto;

sistema auxiliar de estacionamento à frente e atrás, câmara de visão traseira, alerta ao condutor, faróis automáticos, sistema de detecção de ângulo morto; Pacote de Inverno: inclui pára-brisas com o sistema "Quickclear", bancos dianteiros e volante aquecidos;

inclui pára-brisas com o sistema "Quickclear", bancos dianteiros e volante aquecidos; Pack Exterior ST-Line: jantes de 18" e um spoiler traseiro.

Quanto a motores, o novo Ford EcoSport Active conta apenas com uma motorização disponível, a 1.0 EcoBoost a gasolina, que aqui se apresenta com 125 cv e associada a uma caixa manual de seis emissões.

O novo Ford EcoSport Active já está disponível nos concessionários da Ford no nosso país e tem preços a começar nos 25.575 euros.