D28 Formentor: um iate poderoso inspirado no CUPRA Formentor VZ5

O CUPRA Formentor também está preparado para sulcar as ondas do mar… ou pelo menos é o que acontece com o D28 Formentor da De Antonio Yachts.

Directamente inspirado na potente variante VZ5 do CUV, o iate de oito metros de comprimento construído pela De Antonio Yachts tem um motor com 400 cv de potência, para uma velocidade de 40 nós (74 km/hora).

"Este é apenas o primeiro de muitos projectos" com a construtora de iates, sublinhou Wayne Griffiths, presidente da CUPRA.

"Ambos estamos comprometidos com a mobilidade sustentável, e estamos já a pensar na criação de um iate e-hybrid para o próximo ano".

É o casco em forma de V que permite ao D28 Formentor acelerar sobre as águas de forma equilibrada e sem qualquer perda de conforto.

Revelado na Marina Vela do porto de Barcelona, o seu desenho é marcado por um convés amplo, com espaço suficiente para diversas actividades náuticas.

O convés permite a colocação de mesas e cadeiras na proa e na popa, e a circulação até dez pessoas em redor do iate, dispondo ainda de uma casa de banho totalmente equipada.

O modelo está pintado em Petrol Blue, com pormenores em cobre e acessórios em fibra de carbono, numa homenagem nada discreta ao Formentor VZ5.

O CUV mais poderoso da marca tem um bloco TSI de 2.5 litros e cinco cilindros capaz de debitar 390 cv e 480 Nm. O resultado? Uns fantásticos 4,2 segundos para chegar aos 100 km/hora para uma velocidade máxima de 250 km/hora.

