A CUPRA festeja três anos de vida e nada como presentear os admiradores da marca com o novíssimo Formentor VZ5.





Formentor VZ5: eis o modelo mais potente da CUPRA

A fazer bater o coração do potente CUV está um bloco TSI de 2.5 litros e cinco cilindros capaz de debitar 390 cv e 480 Nm.

O resultado? Uns fantásticos 4,2 segundos para chegar aos 100 km/hora para uma velocidade máxima de 250 km/hora.

"Na comemoração do terceiro aniversário do CUPRA, o Formentor VZ5 marca a ocasião usando o aclamado motor a gasolina de cinco cilindros", sublinhou Wayne Griffiths, presidente da CUPRA e SEAT na apresentação do novo modelo esta segunda-feira.

O Formentor VZ5 "combina o seu alto desempenho com um design exterior ainda mais sofisticado para marcar o CUV como a expressão máxima de performance [dos motores] de combustão para os entusiastas".

A pôr os 390 cv e 480 Nm às quatro rodas do sistema 4Drive está uma transmissão automática DSG de dupla embraiagem com sete velocidades.

O centro de gravidade foi rebaixado em 10 mm em relação ao Formentor VZ "convencional, coma máxima estabilidade a ser assegurada pelo sistema Adaptive Chassis Control (DCC) com 15 níveis de amortecimento.





A travar as rodas de 20 polegadas exclusivas deste CUV estão as pinças de travão Akebono com seis pistões.

A distinção na estrada está assegurada pelo capô bem esculpido e pela grelha do motor em preto fosco, complementada pela entrada de ar inferior de maior dimensão.

Atrás, salta à vista o novo difusor em fibra de carbono e os escapes duplos, com acabamento em cobre, montados na diagonal, numa configuração que não é nada habitual.





O logótipo CUPRA, centrado na porta traseira, surge em cromado preto, com o nada discreto símbolo VZ5 colocado no lado direito.

A pintar a carroçaria está a pintura exclusiva Taiga Grey, embora também estejam disponíveis as tonalidades Midnight Black, Magnetic Tech Matt e Petrol Blue Matt.

Passando ao habitáculo, destacam-se de imediato os bancos desportivos em pele azul ou preta, a combinarem com os revestimentos em alumínio escuro escovado e detalhes em cobre.





Para uam maior personalização, são também propostos gráficos exclusivos Dinamica Black e bancos em pele Nappa castanha.

O sistema de infoentretenimento compreende um ecrã táctil de 12 polegadas com reconhecimento de voz, sendo compatível com Apple CarPlay e Android Auto.





A apoiar a condução fazem parte de série os sistemas Travel Assist, Side and Exit Assist, Emergency Assist e Predictive Adaptive Cruise Control, destacando-se ainda o cockpit digital personalizável.

O CUPRA Formentor VZ5 assegura a sua exclusividade ao ver a sua produção limitada a 7.000 exemplares. Ainda sem preços definidos, a sua chegada ao mercado europeu está prevista para o princípio do Outono.

