Eis o CUPRA Ateca de cara lavada, uma semana após a apresentação do reestilizado SEAT Ateca. Apresentado esta segunda-feira pela marca espanhola, não são muitas as diferenças estilísticas em relação ao seu "irmão" mais dócil.

As principais actualizações passam pela remodelação dos faróis LED, seguindo os passos já dados pelos novos Leon e Tarraco, e pela nova grelha do radiador inspirada no CUPRA Formentor.

CUPRA Ateca actualizado mantém os 300 cv mas ganha mais argumentos na estrada

Um pára-choques dianteiro bem mais agressivo, reforçado pelas novas entradas de ar, farolins LED com "piscas" dinâmicos e novas jantes de liga leve de 19 polegadas, com detalhes acobreados, dão a todo o conjunto um ar bem mais vigoroso na estrada.

Estas alterações fizeram "crescer" o SUV para 4.386 mm de comprimento, mais 10 mm devido aos novos pára-choques. A distância entre eixos mantém-se em 2.630 mm e a largura em 1.841 mm. A altura passa a ser de 1.599 mm, uma redução residual de 2 mm em relação à versão anterior.

É dentro do habitáculo que se verificam as maiores alterações, com uma aposta assinalável na tecnologia.

O condutor pode contar com um novo painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas, complementado por um sistema de infoentretenimento, com ecrã táctil de 9,2 polegadas, activado por voz.

O sistema Full Link, com Apple CarPlay e Android Auto, permitem o contacto permanente com o mundo exterior.

O que não sofreu alterações foi o motor turbo 2.0 TSI, embora tenha sido reforçado o seu desempenho.

Os 300 cv de potência e 400 Nm de binário, passados às quatro rodas pela transmissão integral 4Drive e a caixa automática DSG de sete relações com dupla embraiagem, atiram o CUPRA Ateca para os 4,9 segundos dos 0 aos 100 km/hora.

São menos três décimas de segundo em relação à versão que agora substitui, mantendo, no entanto, os 247 km/hora de velocidade máxima.

Em termos dinâmicos, mantêm-se de série os sistemas ‘Launch Control’ e controlo adaptativo do chassis, que permite alterar os parâmetros de amortecimento durante a condução.

À disposição do condutor estão seis perfis – Normal, Sport, CUPRA, Individual, Neve e ‘Off-Road’ – para tirar o melhor prazer de condução.

Já a calibração da direcção e a resposta do acelerador foram atualizadas "para dar ao SUV a máxima agilidade e melhorar a resposta de condução.

A segurança em rolamento ganhou mais trunfos com novos sistemas avançados de apoio à condução.

Neles estão incluídos controlo de cruzeiro adaptativo preditivo, assistência lateral e de saída de faixa, com travagem de emergência em colisão frontal, e assistência de viagem.

Desenhado e desenvolvido em Barcelona, o renovado CUPRA Ateca será construído na fábrica do grupo Volkswagen em Kvasiny, na República Checa.

Não foram ainda revelados a data de entregas no nosso país nem o preço a que será vendido.