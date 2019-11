Já pode comprar um SEAT Tarraco 1.5 TSI DSG com tracção dianteira

Já pode comprar um SEAT Tarraco com caixa automática DSG com tracção dianteira. Até aqui, se quisesse este SUV com caixa DSG só tinha uma opção: a variante com tracção integral 4Drive. Isso acaba de mudar, com a introdução do SEAT Tarraco 1.5 TSI DSG com tracção dianteira.





Esta decisão será importante para o nosso mercado, onde as versões de tracção integral não têm muita importância, e no ramo das frotas, fazendo com que o "irmão mais velho" da gama de SUVs da SEAT fique muito mais competitivo.

Este novo Tarraco com tracção dianteira está disponível com um motor a gasolina de quatro cilindros e 1.5 litros que produz 150 cv de potência e 250 Nm de binário máximo. Combinado com a caixa automática DSC, este motor consegue levar o Tarraco aos 198 km/h de velocidade máxima e faz com que cumpra o exercício de aceleração dos 0 aos 100 km/h em 9,8 segundos.

Recorde-se que a introdução desta nova versão será seguida da introdução do nível de equipamento FR no início do próximo ano e do lançamento da variante híbrida "plug-in" do Tarraco na segunda metade de 2020.