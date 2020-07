A CUPRA apresentou esta quarta-feira o el-Born, que será o seu primeiro modelo eléctrico. Chega ao mercado em 2021.

Quando muitos pensavam que a versão de produção do Tavascan daria o pontapé de saída para a ofensiva eléctrica da CUPRA, a marca espanhola surpreendeu tudo e todos e deu esse "título" ao el-Born, que pode ser visto como uma espécie de "primo" espanhol do Volkswagen ID.3.

el-Born: conheça o primeiro modelo eléctrico da CUPRA

Este modelo, que recorre à plataforma MEB do grupo VW, herdou o nome do protótipo que a SEAT tinha apresentado no Salão de Genebra do ano passado e manteve muitas coisas. Apesar das proporções serem idênticas às do ID.3, o el-Born apresenta-se com uma imagem muito mais agressiva que lhe dá uma personalidade bastante mais vincada.

Apesar de ser um eléctrico, a CUPRA, bem à sua imagem, adornou este el-Born com vários elementos aerodinâmicos que lhe garantem um visual mais desportivo. A somar a isso, e tal como já vem sendo regra, também lhe deu vários detalhes em cobre que combinam na perfeição com o tom de azul escolhido para o lançamento.

Dentro do habitáculo, e apesar de continuarmos a encontrar pontos em comum com o ID.3, o el-Born destaca-se pelos acabamentos mais desportivos. O volante, que é totalmente novo, é exemplo disso mesmo, já que reúne um botão CUPRA e um botão que ajuda a seleccionar o Perfil de Condução.

Destaque também para o Head-Up Display com realidade aumentada, para os bancos desportivos com enorme suporte lateral e para a consola central bastante elevada, isto já para não falar dos acabamentos em Álcantara, um material que associamos de imediato às propostas de cariz mais radical.

Mas não pense que o CUPRA el-Born se quer destacar só pela imagem arrojada. Para a acompanhar a jovem marca espanhola equipou este modelo com o sistema de Controlo Adaptativo do Chassis Sport (DCC Sport), desenvolvido exclusivamente para este modelo, prometendo assim uma dinâmica bastante apurada.

A potência e o binário do el-Born continuam no segredo dos deuses, bem como a grande maioria das prestações. Para já, aquilo que se sabe é que este eléctrico será capaz de acelerar dos 0 aos 50 km/h em 2,9 segundos.

A alimentar o el-Born estará um pack de baterias de 82 kWh (capacidade útil de 77 kWh) que promete uma autonomia de até 500 quilómetros. Graças ao carregamento rápido, a marca espanhola do grupo VW garante que será capaz de recuperar 260 quilómetros de autonomia em apenas 30 minutos.

O el-Born será produzido na unidade de Zwickau, na Alemanha, de onde também sai o Volkswagen ID.3. A chegada ao mercado vai acontecer no próximo ano.