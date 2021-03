Fórmula 1 regressa a 2 de Maio ao Autódromo do Algarve

O "circo" da Fórmula 1 está de volta a Portugal a 2 de Maio, pelo segundo ano consecutivo. O encontro está marcado para o Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, com os testes de qualificação a acontecerem a partir de 30 de Abril.

O Grande Prémio de Portugal é a terceira das 23 provas que fazem parte do calendário FIA do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2021.

Bilhetes já estavam em pré-venda

É a confirmação "oficial" da corrida, depois de o portal oficial da Fórmula 1 ter iniciado, a 12 de Janeiro, a pré-venda de bilhetes para a prova portuguesa.

Principal curiosidade? A corrida não estava ainda confirmada na revisão do calendário que a Liberty Media, organizadora do Mundial, fez no mesmo dia para a época de 2021!

A página oficial da organização na internet, na secção para venda de bilhetes, estava a aceitar registos de interesse em bilhetes para o Grande Prémio de Portugal, embora realçasse que a prova carecia ainda de confirmação.

Fica agora por saber se a prova portuguesa irá ter público, à semelhança da prova do ano passado, que contou com 27 mil pessoas nas bancadas.

"Estamos a trabalhar em estreita colaboração com o promotor e o Governo português relativamente à presença de espectadores também este ano", sublinha a estrutura do Autódromo Internacional do Algarve.

Entusiasmo total

"Estamos muito entusiasmados por anunciar que a Formula 1 voltará a correr em Portimão,

após o enorme sucesso da corrida no ano passado", afirmou Stefano Domenicali, presidente e director executivo da Fórmula 1 no comunicado à imprensa.

"Queremos agradecer ao promotor e ao Governo português pelo árduo trabalho e dedicação para o regresso da prova a Portugal".

À agência Lusa, Ni Amorim, presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) mostrou a sua satisfação pelo anúncio da realização do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, e confia que a prova poderá manter-se no futuro.

"A FPAK fica muito satisfeita, na medida em que, quando houve o último Grande Prémio em Portugal, em 2020, sempre dissemos que íamos lutar para que o Grande Prémio não fosse apenas de substituição, mas estivesse por direito próprio no calendário Mundial de Fórmula 1".

Para completar o fim-de-semana juntam-se, como corridas de suporte, o Campeonato Internacional GT Open, de volta ao circuito algarvio após a última corrida realizada em 2013 em Portimão, e o Euroformula Open, que faz a sua estreia no Algarve.

A fechar o programa está a primeira corrida da temporada do Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV, única competição portuguesa no Grande Prémio de Portugal em Fórmula 1.

Regresso aplaudido

A categoria rainha do desporto automóvel regressou ao nosso país em Outubro de 2020, após 24 anos de ausência do Mundial, na sequência da reorganização dos calendários devido à pandemia da Covid-19.

Lewis Hamilton foi o vencedor do GP Portugal, chegando às 92 vitórias no Campeonato do Mundo, que pode recordar em vídeo nesta notícia.

Com esse triunfo, o piloto britânico passou a deter o maior número de triunfos na história da Fórmula 1, superando as 91 conquistas do alemão Michael Schumacher.

Confira agora o calendário completo da temporada de 2021do Mundial de Fórmula 1:

– 28 de Março – GP Bahrain (Sakhir)

– 18 de Abril – GP São Marino (Imola)

– 2 de Maio – GP Portugal (Portimão)

– 9 de Maio – GP Espanha (Barcelona)

– 23 de Maio – GP Mónaco (Monte Carlo)

– 6 de Junho – GP Azerbaijão (Baku)

– 13 de Junho – GP Canadá (Montreal)

– 27 de Junho – GP França (Le Castellet)

– 4 de Julho – GP Áustria (Spielberg)

– 18 de Julho – GP Reino Unido (Silverstone)

– 1 de Agosto – GP Hungria (Budapeste)

– 29 de Agosto – GP Bélgica (Spa-Francorchamps)

– 5 de Setembro – GP Países Baixos (Zandvoort)

– 12 de Setembro – GP Itália (Monza)

– 26 de Setembro – GP Rússia (Sochi)

– 3 de Outubro – GP Singapura (Singapura)

– 10 de Outubro – GP Japão (Suzuka)

– 24 de Outubro – GP Estados Unidos (Austin)

– 31 de Outubro – GP México (Cidade do México)

– 7 de Novembro – GP Brasil (São Paulo)

– 21 de Novembro – GP Austrália (Melbourne)

– 5 de Dezembro – GP Arábia Saudita (Jeddah)

– 12 de Dezembro – GP Abu Dhabi (Abu Dhabi)

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?