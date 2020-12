Rádio da F1: conversas loucas e festival de palavrões

Já alguma vez imaginou as mensagens que os pilotos de Fórmula 1 trocam com as suas equipas através da rádio, enquanto estão a lutar pela melhor posição?

A organização da categoria rainha do desporto automóvel decidiu fazer alguma luz sobre a matéria e compilou as melhores conversas entre o lado de dentro e o lado de fora das pistas.

Há muitas mensagens de desespero e de alegria, mas são os palavrões que ganham destaque especial… com muitos "apitos" de censura pelo meio!

Agora que a temporada terminou, ouça-as neste vídeo e deleite-se com conversas que, muitas delas, são marcadas por momentos surreais.

