F1: Lewis Hamilton vence 7.º título mundial da carreira e iguala recorde de Michael Schumacher

Lewis Hamilton garantiu este domingo, na Turquia, o 7.º título Mundial de Fórmula 1 da carreira e igualou o histórico recorde de Michael Schumacher, campeão em 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.

O britânico, de 35 anos, que competia pelo título com o companheiro de equipa na Mercedes-AMG Petronas, o finlandês Valtteri Bottas, ganhou o Grande Prémio da Turquia (depois de sair do 6.º lugar...), e acabou por se sagrar campeão a três corridas do final do Mundial.

Além de ter igualado a melhor marca de sempre de vitórias em Mundiais, Hamilton, campeão em 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020, é detentor de recordes como o maior número de vitórias (94, ultrapassou Schumacher no GP Portugal deste ano), de pole positions (97) e de pódios (163).