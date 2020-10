GP de Portugal: Hamilton vence em Portimão e entra para a história da F1

No regresso da Fórmula 1 a Portugal, 24 depois da última passagem, Lewis Hamilton chegou aos 92 triunfos no Campeonato do Mundo, superando os 91 triunfos do alemão Michael Schumacher. Com este triunfo Hamilton passa a ser o piloto com mais vitórias na história da Fórmula 1.



O piloto britânico da Mercedes-AMG Petronas, que partiu da 'pole position', a sua 97.ª 'pole' da carreira, liderou durante quase toda a corrida e mostrou, juntamente com Bottas, seu companheiro de equipa, que os monolugares da Mercedes estão num patamar à parte.



Mesmo com pneus médios, os dois pilotos da Mercedes-AMG Petronas conseguiram sempre andar a um ritmo superior ao da concorrência, mesmo quando estes tinham montados pneus macios, teoricamente mais rápidos.



Max Verstappen, da Red Bull Racing, fechou o pódio na terceira posição e Sergio Perez, da Racing Point, foi votado o piloto do dia.



Lewis Hamilton lidera o Mundial de Fórmula 1 com 256 pontos, mais 77 pontos que o seu companheiro de equipa, o finlandês Valtteri Bottas. Max Verstappen segue em terceiro, com 162 pontos.