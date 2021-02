Land Rover Defender V8: "monstro" para o 'off-road' já tem preços

É daqueles amantes do 'todo o terreno' a quem o novo Land Rover Defender não lhe encheu as medidas?

A marca britânica resolveu esse "problema" com o Defender V8 de 525 CV nas variantes 90 e 110 Hard Top, passando a ser o mais rápido, potente e dinâmico de sempre.

E, antes que tenha tempo de dizer alguma coisa, saiba que a nova variante é acompanhada pelo emblemático Defender V8 Carpathian Limited Edition.

Já há preços para ambas as variantes para o nosso país, e podemos já dizer-lhe que estão ao nível de exclusividade com que se apresentam.

O Land Rover Defender V8 é proposto a partir de 185.875 euros euros enquanto o Carpathian Limited Edition começa nos 193.002 euros.

Rápido, muito rápido

Se o off-road é o terreno preferencial do Land Rover Defender, não deixa de ser surpreendente que o bloco V8 de 5.0 litros no Defender 90 o atire em 5,2 segundos até aos 100 km/hora, com o Defender 110 a demorar mais duas décimas de segundo a consegui-lo.

A velocidade máxima está cravada em 240 km/hora, uma marca que não deixa de ser surpreendente para este tipo de carros originalmente construídos para o "trabalho".

Os consumos rondam os 14,5 litros por 100 quilómetros e as emissões de dióxido de carbono chegam aos 327 g/km.

E, como não poderia deixar de ser, a configuração acústica dos sistemas de admissão e de escape dão ao Defender V8 aquela sonoridade imponente que eriça de emoção os pêlos do corpo.

O motor V8 está acoplado a uma transmissão automática ZF de oito velocidades com patilhas no volante, o que é uma estreia no Defender.

Uma caixa de transferência de duas velocidades disponibiliza uma gama de baixas relações para melhor controlar as funções de reboque e de condução "fora de estrada".

A potência é enviada às quatro rodas através de um sistema de tracção integral altamente configurável, complementada com um pacote de suspensão pneumática adaptável.

Preparado para todos os terreno

As capacidades off-road não se ficam por aqui, com o Defender V8 a comportar todos os elementos para o ‘todo o terreno’, como o diferencial de bloqueio e o sistema Terrain Response.

Em destaque está a suspensão exclusiva e a afinação distinta da transmissão, com barras estabilizadoras reforçadas e um novo diferencial traseiro activo.

O chassis comporta ainda a vectorização de binário por travagem, para melhorar a resposta na estrada sem comprometer as capacidades off-road.

E, também em estreia num Defender, está a adição do modo de condução Dynamic ao sistema Terrain Response.

Mudanças estéticas ligeiras mas marcantes

As mudanças visuais no Defender V8 são subtis mas relevantes o suficiente para se perceber que é uma versão bem especial, como as quatro saídas de escape e as pinças de travão pintadas a azul.

As pinturas da carroçaria são limitadas, resumindo-se às tonalidades branca, preta ou cinzenta, contrastados com o acabamento a preto no tejadilho e as jantes em liga leve de 22 polegadas em cinzento-escuro.

Dentro do habitáculo saltam à vista os sofisticados estofos em pele com detalhes em seda Robustec, volante em Alcântara e acabamentos em preto acetinado.

O especial Defender V8 Carpathian Edition ganha mais elementos estilísticos, como o capô e a porta da bagageira em preto, volante revestido em Alcantara e acabamentos interiores em pele e camurça pretos.

A película protectora acetinada na pintura da carroçaria assegura uma protecção total contra riscos.

O sistema de infoentretenimento "inteligente" Pivi Pro está disponível em opção com um ecrã táctil de digital de 11,4 polegadas e três novos níveis estilísticos exteriores.

O novo Land Rover Defender V8 faz parte da actualização mais ampla de toda a gama, com o Defender First Edition a ser substituído pelo Defender XS.

A subsidiária portuguesa actualizou os preços para toda a gama, com os preços a arrancarem nos 83.411 euros para versão 90 Hard Top, já com taxas e impostos incluídos.

Se o novo Land Rover Defender V8 lhe enche as medidas, saiba que os preços para a variante 90 começam nos 185.875 euros, com a versão 110 a arrancar nos 190.660 euros.

Caso opte pelo ainda mais exclusivo Land Rover Defender V8 Carpathian Limited Edition, prepare-se para gastar 193.002 euros para a versão 90 e 197.766 euros para a variante 110.

