A Land Rover actualizou o Range Rover Velar para 2021 e deu-lhe novos argumentos tecnológicos e ainda mais motorizações, entre elas uma variante híbrida plug-in com mais de 400 cv de potência.

Range Rover Velar renovou-se e ganhou versão híbrida com 404 cv

Do ponto de vista estético, o Velar vai manter-se inalterado. Desde que foi lançado, em 2017, o design sempre foi um dos seus pontos fortes. A marca britânica sabe disso e como em equipa que ganha não se mexe, resolveu não introduzir nenhuma alteração na imagem deste modelo.

Mas se por fora o Velar não mudou, o interior ganhou novos atributos tecnológicos, muito por culpa do novo sistema de entretenimento que já conhecemos do novo Land Rover Defender.

Mais rápido e muito mais intuitivo, o sistema Pivi Pro permite actualizações remotas e deixa o condutor integrar até dois smartphones em simultâneo. O mesmo é dizer que se acabaram as "guerras" para ver quem faz de DJ durante uma viagem mais longa.

A somar a tudo isto, este sistema consegue detectar as preferências do condutor ao longo do tempo e é capaz de ir automatizando algumas funções, como por exemplo a temperatura do habitáculo.

Mas é debaixo do capot que este Range Rover Velar esconde a maior novidade. A partir de agora, o Velar passa a estar disponível com uma versão híbrida de ligar à ficha que combina um motor de quatro cilindros com 2.0 litros com um motor eléctrico de 143 cv.

O resultado é uma potência combinada de 404 cv e 640 Nm e uma autonomia eléctrica de 53 quilómetros, graças a uma bateria de iões de lítio com 17,1 kWh de capacidade. Numa tomada de 32 kW é possível repor 80% da autonomia em apenas 30 minutos.

Apesar de não ser um velocista, este Velar é agora capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 5,4 segundos, um número suficientemente impressionante para deixar alguma da concorrência em sentido.

Quanto às restantes motorizações, o Velar passa a receber a nova geração de motores Ingenium com 3.0 litros e seis cilindros em linha, todos associados a um sistema semi-híbrido de 48 V.

A oferta Diesel é formada pela versão D300, com 300 cv e 650 Nm. Já a gama a gasolina assenta nas versões P340 e P400, com 340 cv e 480 Nm e 400 cv e 550 Nm, respectivamente.

A entrada de gama passa a estar a cargo de um bloco Ingenium de quatro cilindros, diesel, com 204 cv. Também este motor conta com tecnologia mild-hybrid de 48 V e, de acordo com a Land Rover, permite consumos médios de 6,3 l/100 km e emissões de CO2 de 165 g/km.

A gama do novo Range Rover Velar já está disponível no nosso país e tem preços a começar nos 71.863 euros.