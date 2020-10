Em Julho tivemos o primeiro contacto com o novo Land Rover Defender. Foram só algumas horas, mas chegaram para perceber que este Defender era muito diferente do original e vinha para deixar marca num mercado onde só encontra réplica no Classe G da Mercedes-Benz e no Jeep Wrangler.

Agora, dois meses depois, pudemos fazer um teste bastante mais exaustivo a este modelo e vivemos com ele durante uma semana. Durante esse tempo fizemos tudo com ele, desde ir às compras até ir à baixa de Lisboa, passando pelo areal branco da Quinta do Conde.

Vivemos com o novo Land Rover Defender durante uma semana e contamos-lhe como foi

Ainda é um Defender?

Esta é a pergunta que todos fazem e a resposta é, na verdade, muito simples: sim, ainda é um Defender! Replicar a forma do Defender original, uma das mais reconhecidas na indústria automóvel, era o caminho mais fácil. Mas a marca britânica não quis seguir essa estrada e apresentou-nos um modelo com identidade própria.

Se olharmos com atenção, percebemos que o perfil é facilmente reconhecível, apesar da forma ser inovadora e de nos transmitir uma sensação de robustez, detalhe que assenta que nem uma luva num automóvel que carrega em si décadas e décadas de aventuras fora de estrada.

A imagem continua a ser bastante impactante, sobretudo porque está associada a um "corpo" atlético com proporções verdadeiramente impressionantes: 5,02 metros de comprimento (com a roda de reserva), 2,10 metros de largura e 1,97 metros de comprimento.

Outra das novidades são os vários pontos em comum com a restante gama Land Rover, ainda que a marca tenha feito um esforço para manter a essência do modelo original. O enorme portão traseiro de abertura lateral é exemplo disso mesmo, tal como os parafusos à vista e os painéis interiores das portas expostos.

Dentro do habitáculo, um notório salto ao nível do conforto, da insonorizarão sonora e claro, da tecnologia. Mas no geral, o interior é muito funcional e muito simples, tal como no Defender original.

Existem espaços de arrumação espalhados por toda a carroçaria e a enorme consola central esconde um compartimento de refrigeração que ganha ainda mais importância durante os dias de mais calor.

Como seria de esperar, o novo Defender chega com as mais recentes soluções tecnológicas da marca de Solihull. Incorpora um ecrã táctil da nova geração com o sistema de informação e entretenimento Pivi Pro e um painel de instrumentos digital. Os sistemas multimédia da Jaguar Land Rover já eram uma referência na indústria, mas nesta sua última actualização conseguiram ir ainda mais longe. A organização visual é fantástica e a leitura dos grafismos é óptima.

Tão bom em estrada como fora dela…

Mas vamos ao que mais interessa, o comportamento em estrada… e fora dela! A boa notícia é que agora, e ao contrário do que acontecia com o Defender original, a direcção deixou de ser dura, passámos a ter espaço para os cotovelos e deixámos de andar espremidos contra os painéis das portas.

As exigências actuais são bem diferentes das do passado, pelo que pedir um Defender igual ao original seria sempre um exercício utópico. Para bem de todos, a Land Rover respondeu com uma proposta mais refinada do que nunca, que aprendeu a ser um "estradista" e a comportar-se fora do mato.

A posição de condução é bastante elevada e sentimos sempre que estamos aos comandos de um automóvel enorme. Mas ao contrário do que acontecia com o modelo original, este novo Defender está muito melhor preparado para "atacar" os desafios diários, sobretudo na "selva" urbana.

Mesmo com mais de 5 metros de comprimento e quase 2 metros de altura, andar na baixa de Lisboa com este Defender não só é um exercício possível como é muito mais fácil do que se pode imaginar. Para isso muito contribui a fantástica direcção deste modelo e os vários sistemas tecnológicos de auxílio à condução e às manobras, nomeadamente a câmara de estacionamento traseira.

Mas a maior diferença é mesmo no comportamento em estrada, com este Defender a revelar-se um automóvel preciso, estável e muito confortável. Quando atacamos uma curva de forma mais violenta, continuamos a sentir a carroçaria a puxar ligeiramente para fora, mas nada que chegue a ser incómodo, até porque não estamos num automóvel de cariz propriamente desportivo… ou dinâmico. Porém, este novo Defender dá muito boa conta de si em estrada e atrevo-me a dizer que foi o capítulo onde mais evoluiu.

Mas é nos maus caminhos que este Defender se sente verdadeiramente em casa. Subindo a suspensão pneumática, activando as redutoras da caixa ZF automática de oito velocidades e alternando entre os modos do "Terrain Response 2", podemos atacar qualquer troço de TT com confiança. Aqui, o motor a gasolina de 3.0 litros com 400 cv da versão que testámos, a P400, sobressai e mostra uma eficácia impressionante.Em estrada, e a velocidades moderadas, é possível fazer consumos médios a rondar os 12 litros por cada 100 quilómetros percorridos, um número que sobe para lá dos 14 l/100 km quando abusamos do motor 3.0 de seis cilindros ou quandoo levamos para os maus caminhos.

Pelos trilhos da Quinta do Conde, e configurando o sistema "Terrain Response 2" para Areia ou Pedra Duras, este Defender avança com a mesma facilidade com que o faz em estrada. Subir e descer paredes de areia é um exercício onde este Land Rover nem chega a acusar qualquer cansaço, mostrando-se sempre à altura do nome que carrega.

A culpa é, em parte, da fantástica suspensão pneumática, que tem um curso de mais de 30 cm. Os ângulos mostram bem aquilo que este Defender é capaz: 38 graus de ataque, 28 graus de passagem ventral e 40 graus de ângulo de saída. O modo "Wade" permite ultrapassar valas de água com até 900 mm de profundidade.

Não era suposto acelerar tão rápido...

O Defender 110 pesa quase 2.5 toneladas, mas na versão P400, com 400 cv e 550 Nm, é capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 6,1 segundos, convidando-nos mesmo a andar rápido - a velocidade máxima está fixada nos 191 km/h, apesar do porte atlético considerável.

A primeira vez que pisamos o pedal direito a fundo sentimos uma sensação que tem tanto de desnecessária como de fantástica. Não é suposto um Defender ter todo este "poder de fogo" e estou seguro que muitos dos clientes que o vão comprar nunca chegarão a tirar todo o proveito deste poderoso bloco de seis cilindros, mas que é impressionante, lá isso é!

Justifica os mais de 100 mil euros?

Esta motorização conta ainda com o auxílio de um sistema eléctrico "mild-hybrid" de 48 V que faz as vezes de um motor de arranque/gerador. Entra ao serviço durante o "pára-arranca" da cidade e ajuda o motor a combustão durante as acelerações. E isso sente-se.

Na configuração que testámos, o Defender custa 107.935 euros e isso está longe de ser barato. Mas depois de uma semana com ele, percebemos que é um automóvel muito especial em quase tudo o que faz e isso paga-se.

Mais versátil do que nunca e tão robusto como sempre, o novo Defender pode não ter a imagem que muitos queriam, mas é, por culpa dos argumentos mecânicos e tecnológicos que exibe, uma proposta que vem para deixar marca.

A Land Rover teve a capacidade de perceber que ser um TT "puro-e-duro", como o Defender original, já não chegava. Como tal, deu-lhe acabamentos de primeira, deixou-o muito mais confortável e fez dele um automóvel muito capaz em estrada.

Uns podem dizer que estas são as exigências do presente, mas eu prefiro ir mais longe e dizer: ainda bem que elas existem. É que assim temos um Defender muito mais completo e muito mais versátil.

Ficha Técnica

Motor: 3.0 com 6 cilindros em linha

Cilindrada: 2996 cc

Potência Máxima: 400 cv (às 5500 rpm)

Binário Máximo: 550 Nm (2000 - 5000 rpm)

Velocidade Máxima: 191 km/h

0-100 km/h: 6,1 s

Consumo Médio: 11,4 l/100 km

Emissões CO2: 259 gr/km

Preço desde: 90.557 euros

+ Versatilidade: O Defender mantém as competências todo-o-terreno que lhe deram o nome, mas está mais refinado, muito melhor em estrada e capaz de assumir o papel de familiar.

- Preço: versão ensaiada incluía "mordomias" como jantes de 20’’ (2842€) ou tejadilho de abrir panorâmico (2086€) e isso fez o preço disparar para lá dos 100 mil euros.



Miguel Dias